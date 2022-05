Ascolti tv ieri: Eurovision 2022 da urlo, male Un’altra verità, Iene ok

By

Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di martedì 10 maggio

Ascolti del prime time di martedì 10 maggio – l’Eurovision Song Contest 2022 stravince contro la concorrenza. L’evento canoro, condotto da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan ha superato i 5.5 milioni di telespettatori, imponendosi sulle altre trasmissioni. È ora attesissima la semifinale di giovedì 12 maggio e soprattutto la finale di sabato, che vedrà esibirsi Blanco e Mahmood. Uno stacco significativo per Rai Uno contro il finale di stagione di Un’altra verità, che chiude su Canale 5 oltrepassando di poco 1.5 milioni di telespettatori, in linea con le puntate precedenti. Numeri quindi deludenti per la fiction dell’ammiraglia Mediaset.

La situazione non è andata meglio su altri fronti, come era prevedibile. Tuttavia, Le Iene riescono a mantenere la loro media, raccogliendo davanti al piccolo schermo più di 1.4 milioni di telespettatori. Sul fronte del talk, ancora una volta Dimartedì continua ad imporsi su #Cartabianca.

Rai Uno –Eurovision Song Contest 2022 ha raccolto 5.507.000 spettatori, pari al 27% di share.

Canale Cinque – Un’altra verità ha intercettato 1.523.000 spettatori (8.7%).

Rai Due – Gilles Villeneuve, l’Aviatore ha convinto 828.000 spettatori (4.5%).

Italia Uno –Le Iene presentano Paola Catanzaro: da mistico a showgirl ha convinto 1.445.000 spettatori (9.8%)

Rai Tre – #Cartabianca ha conquistato 1.002.000 spettatori (5.7%).

Rete Quattro – Fuori dal Coro ha avuto un ascolto medio di 768.000 spettatori (5.1%).

La7 – DiMartedì ha interessato 1.114.000 spettatori (6.2%).

TV8 – Sotto Assedio – White House Down ha registrato 379.000 spettatori (2.1%).

Nove – La rapina perfetta ha raggiunto 351.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv martedì 10 maggio 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: I soliti Ignoti – Il Ritorno non è andato in onda.

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.509.000 spettatori (16.4%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 2.618.000 spettatori (23.5%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 3.892.000 spettatori (26.7%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.933.000 spettatori (18.3%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.049.000 (21.8%).

Ascolti tv martedì 10 maggio 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.675.000 spettatori (15.5%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.489.000 spettatori (16.8%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.345.000 spettatori (15.9%).

Rai Due: Giro d’Italia ha avuto 1.082.000 spettatori (10.9%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.284.000 spettatori (18.5%).

Canale 5: Una vita ha conquistato spettatori 2.084.000 (18%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.609.000 spettatori (25.3%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.760.000 spettatori (20.2%).

Canale 5: La striscia di 7 minuti de L’Isola dei Famosi ha raccolto 1.489.000 spettatori (17.6%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.388.000 spettatori (16.3%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.199.000 spettatori (14.5%).

Ascolti della mattina di martedì 10 maggio 2022