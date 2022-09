Ascolti tv ieri: Emigratis e Montalbano, chi l’ha spuntata. Sciarelli ok

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda giovedì 28 settembre 2022

Emigratis, in prima serata su Canale Cinque, esordisce tiepidamente raccogliendo 2.5 milioni di utenti (16.9% di share) e venendo battuto dalla replica de Il Commissario Montalbano che, su Rai Uno, ha intercettato 3.1 milioni di spettatori (18.3%). Ottimi risultati per Chi l’ha Visto di Federica Sciarelli: Rai Tre ha raggiunto 1.7 milioni di persone (10.4%), circa 200mila in più rispetto a sette giorni fa.

Di seguito invece tutti gli ascolti tv del prime time di mercoledì 28 settembre 2022:

Rai Uno – Il Commissario Montalbano ha intercettato 3.130.000 spettatori e ha avuto il 18.3% di share;

Canale Cinque – Emigratis ha avuto 2.547.000 spettatori (16.9%);

Rai Due –Delitti in Paradiso ha coinvolto nella prima parte 1.109.000 (5.6%) ; a seguire Professor T ha raccolto 670.000 spettatori (4.1%);

Italia Uno – Trespass ha avuto un ascolto medio di 988.000 spettatori (5.1%);

Rete Quattro – Controcorrente ha raggiunto 823.000 spettatori (5.8%);

Rai Tre – Chi l’ha visto? ha convinto 1.724.000 persone (10.4%);

La7 – Una giornata particolare ha interessato 780.000 spettatori (4.3%);

TV8 – X Factor – Il meglio delle audizioni ha fatto compagnia a 558.000 spettatori (3.3%);

Nove – Armageddon – Giudizio Finale ha catturato 317.000 spettatori (2%).

Ascolti tv mercoledì 28 settembre 2022: preserale e access prime time

Ascolti tv mercoledì 28 settembre 2022: il pomeriggio

Ascolti tv della mattina di mercoledì 28 settembre 2022