Ascolti tv ieri: Don Matteo schiacciasassi, Canale5 tiepido, Iene ok

Don Matteo (Rai Uno) fa di nuovo il vuoto negli ascolti tv e stacca tutti: la puntata della fiction in onda in prime time martedì 17 maggio ha raccolto quasi 6 milioni di spettatori e uno share pari al 30.6%. Il 5 maggio (nell’episodio messo in onda prima dello stop per fare spazio all’Eurovision) aveva persino fatto meglio, intrattenendo 6.2 milioni di utenti (31.5% di share)

Canale Cinque ha proposto il film Le ragazze di Wall Street che ha interessato 1.8 milioni di utenti (10.1%). Un risultato tiepido. Non male su Italia Uno Un paese di furbetti, l’approfondimento de Le Iene che ha avuto l’attenzione di 1,4 milioni di persone (10.4%).

Sul fronte talk, Di Martedì su La7 vince la concorrenza di #Cartabianca (Rai Tre) e Fuori dal Coro (Rete Quattro).

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno –Don Matteo 13 – Le colpe degli altri ha raccolto 5.872.000 spettatori, pari al 30.6% di share.

Canale Cinque – Le ragazze di Wall Street ha intercettato 1.808.000 spettatori (10.1%).

Rai Due – The Equalizer 2 – Senza perdono ha convinto 1.092.000 spettatori (5.7%).

Italia Uno –Le Iene presentano Un paese di furbetti ha convinto 1.404.000 spettatori (10.4%)

Rai Tre – #Cartabianca ha conquistato 900.000 spettatori (5.2%).

Rete Quattro – Fuori dal Coro ha avuto un ascolto medio di 724.000 spettatori (4.9%).

La7 – DiMartedì ha interessato 1.010.000 spettatori (5.7%).

TV8 – Revenant – Redivivo ha registrato 191.000 spettatori (1.1%).

Nove –Men in Black ha raggiunto 277.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv martedì 18 maggio 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: I soliti Ignoti – Il Ritorno ha catturato 4.916.000 spettatori (24.5%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.262.000 spettatori (16.2%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 2.519.000 spettatori (23.9%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 3.835.000 spettatori (27.4%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.892.000 spettatori (19.1%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 2.860.000 (21.3%).

Ascolti tv martedì 18 maggio 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.517.000 spettatori (14.2%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.334.000 spettatori (15.8%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.750.000 spettatori (21.1%).

Rai Due: Giro d’Italia ha avuto 1.085.000 spettatori (11.2%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.292.000 spettatori (18.4%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.163.000 spettatori (18.4%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.589.000 spettatori (26%).

Canale 5: La striscia di 7 minuti de L’Isola dei Famosi ha raccolto 1.738.000 spettatori (20.7%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.380.000 spettatori (16.6%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.382.000 spettatori (16.7%).

Ascolti della mattina di martedì 18 maggio 2022