Don Matteo 13, parla Lastrico: “Valentina? Chi è debole si faccia da parte”

L’attore genovese, celebre volto del PM Nardi, si è sbilanciato in una recente intervista sulle prossime puntate della serie

Lo scorso giovedì è saltato l’appuntamento con la tredicesima stagione di Don Matteo per via dell’Eurovision Song Contest. Una sospensione che ha lasciato molti punti interrogativi, in particolar modo riguardo al triangolo che si è creato tra Marco Nardi, Anna Olivieri e Valentina Anceschi. Proprio l’interprete del PM, Maurizio Lastrico, saldamente ancorato alla serie da ormai tre edizioni, si è di recente sbottonato sui prossimi episodi.

Il suo personaggio, nel corso delle precedenti puntate, ha sviluppato un’intesa con la new entry di Spoleto, figlia del Colonnello Anceschi e affidata a Nino Cecchini (Nino Frassica). Al contempo, la capitana dei carabinieri interpretata da Maria Chiara Giannetta, ha provato ad azzerare la distanza con il PM, ma con scarsi risultati. Nonostante l’avvicinarsi del finale di stagione, previsto per il 26 maggio, i dubbi sono ancora molteplici. E l’attore genovese ha tentano di scioglierli, in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni.

Don Matteo 13, Nardi si innamora di Valentina? Parla Maurizio Lastrico

Sulle pagine del magazine, Lastrico ha parlato del PM, di cui riveste i panni dall’undicesima edizione, e del suo legame con Valentina (Emma Valenti). Una domanda in particolare ha permesso all’interprete di sganciare alcuni dettagli sui prossimi appuntamenti della serie, ormai al giro di boa. È stato infatti chiesto all’attore se gli sarebbe piaciuto imparentarsi con il Colonnello Anceschi e Cecchini, rispettivamente padre e nonno di Valentina. Lastrico ha confessato ciò a riguardo:

“Nelle prossime puntate vedrete cosa significa essere parenti di quei due lì. Dovrà esserci un amore sconfinato verso Valentina per avere a che fare con gente del genere.”

Una replica che potrebbe lasciar intendere un’intensità maggiore verso la new entry di Spoleto e che getterebbe le basi per un’eventuale storia tra i due. A sostegno di questa visione, alcuni giorni fa lo stesso interprete su Instagram ha svelato che sono previsti “baci, passioni e inciuciamenti” per i prossimi episodi.

Il progressivo cambio di rotta del PM non è andato a genio ai telespettatori. Sebbene il ritorno della coppia Nardi-Olivieri sia ad ora difficile da realizzare, molti appassionati della serie hanno protestato, richiedendo il ricongiungimento dei due personaggi. Ma non è ancora detta l’ultima: in quattro episodi, infatti, potrebbe ancora accadere di tutto. Come lo stesso interprete ha chiosato sul futuro di Don Matteo: “Gli eventi mischieranno ancora le carte, chi è debole di cuor, farsi da parte.”