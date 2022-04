Ascolti tv ieri, Don Matteo monster e il sacrificio di Big Show: tutti i dati

By

Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di giovedì 21 aprile 2022

Don Matteo 13 riprende quota sul fronte ascolti e lungo la serata di giovedì 21 aprile 2022, nel corso della puntata che ha visto l’uscita di scena di Terence Hill, ha intercettato 6 milioni di persone (1 milione in più rispetto a una settimana fa) e uno share pari al 28.8%. Numeri entusiasmanti al contrario di quelli di Big Show (Canale Cinque ha preferito sacrificare la trasmissione di Enrico Papi spostando L’Isola di dei Famosi al venerdì): per il programma dell’ammiraglia Mediaset soltanto 1.7 milioni di utenti e uno share del 10.4%. Da segnalare però che Papi, rispetto all’ultima puntata, non ha perso pubblico. Infatti la scorsa settimana gli spettatori innanzi a Big Show erano stati i medesimi.

Canale 5 – Big Show: 1.783.000 spettatori e il 12.12% di share;

Rai Uno – Don Matteo 13: 6.093.000 spettatori e il 28.8% di share;

Rai Due – Maschi contro femmine: 889.000 spettatori e il 4.1% di share;

Rai Tre – Frontiere – Speciale Le vie della guerra: 469.000 spettatori e il 2.5% di share;

Canale 5 – Big Show: 1.728.000 spettatori e il 10.4% di share;

Italia 1 – Taken – la vendetta: 1.462.000 spettatori e il 6.5% di share;

Rete 4 – Dritto e Rovescio: 1.031.000 spettatori e il 6.2% di share;

La7 – PiazzaPulita: 952.000 spettatori e il 5.8% di share;

TV8 – Cani sciolti: 299.000 spettatori e l’1.4% di share;

Nove – A casa con i suoi: 237.000 spettatori e l’1.1% di share.

Ascolti tv giovedì 21 aprile 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha coinvolto 5.470.000 spettatori (22.8%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.556.000 spettatori (14.8%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.249.000 spettatori (21.4%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.705.000 spettatori (25.7%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.307.000 spettatori (15.9%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.398.000 (19.2%).

Ascolti tv giovedì 21 aprile 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.979.000 spettatori (15.4%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.162.000 spettatori (19.5%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.143.000 spettatori (17.4%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 433.000 spettatori (4%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.685.000 spettatori (18.6%).

Canale 5: Una Vita ha conquistato 2.311.000 spettatori (16.8%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.898.000 spettatori (23.6%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 2.041.000 spettatori (18.7%).

Canale 5: La striscia di 7 minuti de L’Isola dei Famosi ha raccolto 1.953.000 spettatori (18.3%).

Canale 5: Il ritorno di Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.623.000 spettatori (15.4%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.682.000 spettatori (13.7%).

Ascolti della mattina di giovedì 21 aprile 2022