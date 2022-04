Ascolti tv ieri: Don Matteo in forte calo, Isola sempre più usurata. Tutti i dati

Ascolti tv e share di giovedì 14 aprile 2022 – Altro scontro tra Don Matteo 13 (Rai Uno) e L’Isola dei Famosi (Canale Cinque), e altra vittoria schiacciante, come da pronostico, per la fiction dell’ammiraglia della tv di stato che ha raccolto 5 milioni di spettatori e uno share pari al 24.5%. Da segnalare però che Don Matteo, dopo l’esordio fulminante della prima puntata (6.5 milioni di utenti), continua a perdere terreno. Nella seconda puntata ha avuto l’attenzione di 5.7 milioni di persone, mentre in quella di ieri appunto di 5 milioni. Numeri comunque ottimi, ma resta il fatto che in due puntate si sono persi per strada 1.5 milioni di utenti.

Capitolo Isola dei Famosi 2022: il reality show condotto da Ilary Blasi è stato visto da poco meno di 2.4 milioni di spettatori (share al 16.6%). Dati non entusiasmanti e in calo rispetto a sette giorni fa (2.5 milioni, 16.8%). Il programma continua a faticare, anche perché ormai il format pare sia sempre più usurato.

Risultati assai deludenti per Rai Tre, che ha proposto il film su Stefano Cucchi, Sulla mia pelle, che ha intercettato soltanto 465mila utenti.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno – Don Matteo 13: 5.044.000 spettatori e il 24.5% di share;

Rai Due – Si accettano miracoli: 731.000 spettatori e il 3.5% di share;

Rai Tre – Sulla mia pelle: 465.000 spettatori e il 2.2% di share;

Canale 5 – Isola dei Famosi: 2.394.000 spettatori e il 16.6% di share;

Italia 1 – Io vi troverò: 1.167.000 spettatori e il 5.4% di share;

Rete 4 – Dritto e Rovescio: 932.000 spettatori e il 5.7% di share;

La7 – PiazzaPulita: 936.000 spettatori e il 5.8% di share;

TV8 – Calcio – UEFA Europa Conference League – Roma vs Bodo Glimt: 1.081.000 spettatori e l’4.9% di share;

Nove – Segnali dal futuro: 199.000 spettatori e l’1.1% di share.

Ascolti tv giovedì 14 aprile 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha coinvolto spettatori (%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di spettatori (%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto spettatori (%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di spettatori (%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato spettatori (%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti (%).

Ascolti tv giovedì 14 aprile 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato spettatori (%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto spettatori (%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto spettatori (%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto spettatori (%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da spettatori (%).

Canale 5: Una vita ha conquistato spettatori (%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di spettatori (%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto spettatori (%).

Canale 5: La striscia di 7 minuti de L’Isola dei Famosi ha raccolto spettatori (%).

Canale 5: Il ritorno di Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di spettatori (%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a spettatori (%).

Ascolti della mattina di giovedì 14 aprile 2022