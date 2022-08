Ascolti tv ieri: Don Matteo invincibile, la lettera di Maurizio Costanzo

By

La fiction di Rai Uno con protagonista Terence Hill continua ad essere molto seguita pure in estate e in replica

Don Matteo vince sempre, anche in replica. Giovedì 11 agosto la fiction di Rai Uno ha vinto la serata degli ascolti tv. Quasi due milioni di telespettatori si sono sintonizzati sulla prima rete di Stato per seguire le vicende dell’amato Terence Hill, che per venti anni ha indossato la tonaca prima di dire addio al ruolo e fare spazio al più giovane Raoul Bova.

L’intervento di Maurizio Costanzo

Un successo che ha il pieno appoggio di Maurizio Costanzo, che di tv se ne intende. Su Nuovo Tv il giornalista e conduttore ha messo a tacere una telespettatrice che criticava l’addio di Terence Hill a Don Matteo. A detta della donna andare avanti con Raoul Bova non sarebbe la stessa cosa così come sarebbe inutile, da parte della Rai, continuare a proporre vecchie repliche della serie.

Un pensiero smentito sia dai risultati degli ascolti tv sia da Maurizio Costanzo che ha replicato:

“Posso capire la delusione e la nostalgia che stanno provando tanti fan di Don Matteo che hanno seguito Terence Hill nei panni del parroco-investigatore sin dalla prima puntata. Ma proprio perché questa fiction, diventata a pieno titolo un pezzo di storia della nostra televisione, è così appassionante e ben fatta troverei assurdo non riproporla più”

Dunque il marito di Maria De Filippi dice sì al continuo di Don Matteo e pure alla messa in onda delle vecchie stagioni, che fanno sempre ottimi ascolti. Tra l’altro la fiction va in onda in replica ogni pomeriggio su Rai Uno conquistando oltre un milione e mezzo di spettatori.

Di seguito tutti i dati del prime time di giovedì 11 agosto 2022:

Rai Uno – Don Matteo ha appassionato 1.927.000 spettatori con il 15.90%;

Rai Due – Tim Summer Hits Best Of è stato seguito da 978.000 persone (8.10%);

Rai Tre – La Grande Storia è stato visto da 864.000 spettatori (6.6%);

Canale 5 – Tu mi nascondi qualcosa ha raccolto 1.474.000 spettatori (11.10%);

Italia 1 – FBI: Most Wanted ha interessato 1.002.000 spettatori (7.6%);

Rete 4 – Zona Bianca ha totalizzato una media di 733.000 spettatori (6.9%);

La 7 – In Onda Prime Time ha raccolto 571.000 spettatori (4.5%);

Tv8 – Maldamore ha avuto uno ascolto medio di 314.000 spettatori (2.5%);

Nove – 40 carati ha conquistato 267.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv giovedì 11 agosto 2022: preserale e access prime time

Rai Uno – Techetechetè ha conquistato da 2.757.000 spettatori (19.63%);

Canale5 – Paperissima Sprint ha raccolto una media di 1.910.000 spettatori (13.59%);

Rai Uno: Reazione a catena è stato visto da 2.312.000 persone (25.20%) nella prima parte mentre nella seconda ha conquistato 3.173.000 spettatori (28.91%);

Canale 5: Avanti il Primo ha intrattenuto prima 1.148.000 spettatori (13.01%) e poi 1.520.000 (14.29%).

Ascolti tv giovedì 11 agosto 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo è stato seguito nel primo episodio pomeridiano da 1.293.000 persone (12.61%) mentre il secondo ha interessato 1.367.000 (15.88%);

Rai Uno: Sei sorelle ha raccolto 889.000 utenti (11.9%);

Rai Uno: Estate in Diretta è stato visto da 1.561.000 spettatori (20%);

Canale 5: Beautiful ha conquistato 2.185.000 spettatori (19.73%);

Canale 5: Terra amara ha avuto un ascolto medio di 1.951.000 spettatori (19.73%);

Canale 5: Un altro domani ha intrattenuto 1.366.000 spettatori (17.65%);

Canale 5: La casa tra le montagne ha raccolto 994.000 spettatori (12.9%).

Ascolti della mattina di giovedì 11 agosto 2022