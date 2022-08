Ascolti tv ieri Don Matteo, De Martino-Delogu, Canale 5: chi vince

Rai 1 riconquista la prima serata con le repliche di Don Matteo, che continuano a non avere rivali con quasi 2 milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo e il 15% di share. Non va male a Stefano De Martino e Andrea Delogu che ieri hanno chiuso l’edizione di questa estate di Tim Summer Hits su Rai 2. Non è stata un’ottima serata per Canale 5, che ha proposto il film Giù le mani dalle nostre figlie con Leslie Mann, John Cina e Kathryn Newton. Infatti, la pellicola ha intrattenuto 1.115.000 spettatori, registrando così uno share dell’8.9%.

Qui di seguito tutti i dati del prime time di giovedì 4 agosto 2022:

Rai Uno – repliche Don Matteo hanno intrattenuto 1.892.000 spettatori e ottenuto il 15.1% di share.

Rai Due – Tim Summer Hits è stato seguito da 1.250.000 spettatori (10.4%).

Rai Tre – La grande opera dell’Arena di Verona è stato visto da 558.000 spettatori (4.5%).

Canale 5 – Giù le mani dalle nostre figlie ha raccolto 1.115.000 spettatori (8.9%).

Italia 1 – FBI: Most Wanted ha interessato 1.119.000 spettatori (8.3%)

Rete 4 – Zona Bianca ha totalizzato una media di 789.000 spettatori (7.4%).

La 7 – In Onda ha raccolto 638.000 spettatori (5%).

Tv8 – Tonno spiaggiato ha avuto uno ascolto medio di 176.000 spettatori (1.3%).

Nove – Robin Hood, La leggenda ha conquistato 328.000 spettatori (2.6%).

Ascolti tv giovedì 4 agosto 2022: preserale e access prime time

Rai Uno – Techetechetè ha conquistato da 2.818.000 spettatori (19.2%).

Canale5: Paperissima Sprint ha raccolto una media di 2.338.000 spettatori (16%).

Rai Uno: Reazione a catena – L’Intesa Vincente è stato visto da 2.225.000 spettatori (25%) mentre Reazione a catena ha avuto l’attenzione di 3.231.000 spettatori (28.8%).

Canale 5: Avanti il Primo ha intrattenuto 1.236.000 spettatori (14.7%) mentre Avanti un Altro ha interessato 1.752.000 spettatori (16.2%).

Ascolti tv giovedì 4 agosto 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo ha intrattenuto 1.105.000 spettatori (11.5%) nel primo episodio e 1.195.000 spettatori (14.8%), nel secondo episodio.

Rai Uno: Sei sorelle ha raccolto 775.000 utenti (10.8%).

Rai Uno: Estate in Diretta è stato visto da 1.371.000 spettatori (18.3%).

Canale 5: Beautiful ha conquistato 2.188.000 spettatori (21.2%).

Canale 5: Terra amara ha avuto un ascolto medio di 2.050.000 spettatori (23.2%).

Canale 5: Un altro domani ha intrattenuto 1.460.000 spettatori (19.9%).

Canale 5: La casa tra le montagne ha raccolto 902.000 spettatori (12.2%).

Ascolti della mattina di giovedì 4 agosto 2022