Ascolti tv ieri: Don Matteo inarrestabile. d’Urso-Matano, chi l’ha spuntata

Don Matteo non conosce crisi, nemmeno quando viene mandato in onda in replica. Certo in questi casi non ottiene i medesimi risultati degli episodi inediti, ma riesce comunque a interessare una platea di spettatori che altri programmi della prima serata si sognano. A ulteriore testimonianza di ciò, la puntata trasmessa ieri da Rai Uno ha raggiunto oltre 2.8 milioni di utenti, registrando uno share pari al 18.9%. Staccato Canale Cinque che, con La mia banda suona il pop, ha raccolto quasi 1.9 milioni di spettatori (12.4%).

Il terzo programma più visto è stato il match di UEFA Nations League Spagna Vs Portogallo che, su Italia Uno, ha intrattenuto 1.1 milioni di persone (6.6%). Sul fronte talk, Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio (Rete Quattro) ha avuto la meglio su PiazzaPulita di Corrado Formigli (La7). Malissimo il documentario proposto da Rai Tre, Caro Presidente, che ha intercettato soltanto 350 mila utenti.

Di seguito tutti i dati del prime time:

Rai Uno – Don Matteo – Stagione 12 Episodio 1 – Non avrai altro Dio all’infuori di me ha intrattenuto 2.811.000 spettatori e ha avuto il 18.9% di share;

Canale 5 – La mia banda suona il pop ha intercettato 1.881.000 spettatori (12.4%);

Rai Due – Appena un minuto ha coinvolto 786.000 spettatori (4.9%).

Italia 1 – UEFA Nations League – Spagna Vs Portogallo ha avuto un ascolto medio di 1.107.000 spettatori (6.6%);

Rai Tre – Caro Presidente ha convinto 348.000 spettatori (2.2%);

Rete 4 – Dritto e rovescio ha raggiunto 1.052.000 spettatori (8%);

La7 – PiazzaPulita ha interessato 773.000 spettatori (6.3%);

TV8 – Antonino Chef Academy ha fatto compagnia a 253.000 spettatori (1.6%);

Nove – Only Fun Comico Show ha catturato 411.000 spettatori (2.7%).

Ascolti tv giovedì 2 giugno 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: I soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 3.788.000 spettatori (22.5%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 2.726.000 spettatori (16.3%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 2.386.000 spettatori (23.4%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 3.357.000 spettatori (26.8%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.533.000 spettatori (15.6%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 2.435.000 (19.9%).

Ascolti tv giovedì 2 giugno 2022: il pomeriggio

Alberto Matano, con La Vita in Diretta, batte per l’ennesima volta Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso, staccandolo in modo netto.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.805.000 spettatori (16.3%).

Rai Uno: Sei Sorelle ha raggiunto 1.287.000 spettatori (14.4%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.728.000 spettatori (19.2%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.243.000 spettatori (17.9%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.163.000 spettatori (19.6%).

Canale 5: La striscia di 7 minuti de L’Isola dei Famosi ha raccolto 1.656.000 spettatori (17.8%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.424.000 spettatori (16.1%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.371.000 spettatori (15.3%).

Ascolti della mattina di giovedì 2 giugno 2022