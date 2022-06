Barbara d’Urso e il futuro: show confermati e tagliati, il caso spiegato bene

“Barbara d’Urso via da Mediaset nella prossima stagione…”. “Anzi no, resta…”. “Se ne va, l’azienda ha deciso di puntare su altre presentatrici”. “No, è lei ad aver deciso di lasciare”. Etc, etc. Si sono rimpallate più e più voci, spesso discordanti, sul futuro professionale della conduttrice campana negli ultimi mesi. Dove sta la verità? Davvero le strade di ‘Lady Cologno’ e del Biscione sono destinate a separarsi a breve? La risposta è no. In vista non c’è alcun addio. Certo la d’Urso non avrà più lo spazio riservatole fino a un paio d’anni fa. Altrimenti detto è alquanto improbabile che le sarà affidata la domenica pomeriggio e il prime time serale festivo (Domenica Live e Live non è la d’Urso non vedranno nuove edizioni). Ciò però non significa che il suo cammino con Mediaset si sia concluso.

Con ogni probabilità la 65enne partenopea, da settembre, sarà di nuovo al timone di Pomeriggio Cinque (l’ufficialità arriverà tra qualche settimana, quando ci sarà la presentazione dei palinsesti). Andrà in onda, come al solito, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 17.30 circa. Il talk, nella stagione televisiva che sta per concludersi, ha quasi sempre fatto peggio della concorrenza, rappresentata da La Vita in Diretta di Alberto Matano (Rai Uno); nonostante ciò, dopo una partenza a rilento, ha raccolto ascolti più che sufficienti, facendo oscillare lo share tra il 14 e il 16%. Insomma, per dirla in gergo, il suo lo ha fatto. Da qui la riconferma.

Altri programmi in vista? La Pupa e il Secchione sarà riproposto? Si vada con ordine. Al momento sembra che non ci siano altre trasmissioni da affidarle. Ed è assai difficile che La Pupa e il Secchione possa vedere un’altra stagione, almeno nel formato ‘d’ursiano’. Gli ascolti non hanno sorriso alla conduttrice. In aggiunta, i ben informati hanno mormorato che ai vertici del Biscione non è piaciuto per nulla il ‘tono’ del reality. Insomma, è assai remota l’ipotesi che venga riproposto.

Quindi, ai nastri di partenza della stagione 2022/2023, ‘Barbarella’, come già avvenuto lo scorso anno, dovrebbe presentarsi al timone ‘soltanto’ di Pomeriggio Cinque. Non è da escludere che, strada facendo, possa esserci qualche nuova sfida che le proporrà l’azienda di Cologno Monzese.

Capitolo contratto – Con Mediaset ha firmato fino a dicembre, ma, vista la lunga collaborazione alle spalle, laddove ci sia una comunione di intenti tra l’azienda e la conduttrice (e al momento sembra esserci), facilmente si troverà una quadra. Dunque anche il prossimo anno Barbara d’Urso, salvo scossoni dell’ultima ora, sarà protagonista sulle reti Mediaset.