Ascolti tv ieri, Domenica In Show contro Isola dei Famosi: chi ha vinto

Gli ascolti tv di venerdì 27 maggio 2022 hanno svelato se la scelta di Canale 5 si è rivelata vincente o meno. Sono settimane infatti che l’Isola dei Famosi dovrebbe andare in onda solo di lunedì, ma alla fine raddoppia sempre per sfidare Rai Uno. Prima con Carlo Conti e le sue band, ieri sera invece Ilary Blasi e tutto il cast sono andati in onda contro la prima serata di Mara Venier. Il suo Domenica In Show avrà tolto pubblico all’Isola? Per scoprirlo, qui di seguito ci sono gli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata (qui il confronto con venerdì scorso):

Rai Uno – Domenica In Show: 2.928.000 spettatori e il 19.1% di share;

Canale 5 – L’Isola dei Famosi: 2.204.000 spettatori e il 18.3% di share;

Rai Due – N.C.I.S.: 1.039.000 spettatori e il 5.6% di share; N.C.I.S. Hawai’i: 957.000 spettatori e il 5.6% di share;

Italia 1 – I Predoni: 1.126.000 spettatori e il 6.6% di share;

Rai Tre – Bombshell – La voce dello scandalo: 751.000 spettatori e il 4.2% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.113.000 spettatori e l’8.1% di share;

La7 – Propaganda Live: 687.000 spettatori e il 5.3% di share;

TV8 – Name That Tune – Indovina la Canzone: 333.000 spettatori e il 2.1% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 567.000 spettatori e il 3.2% di share.

Ascolti tv venerdì 27 maggio 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.836.000 spettatori e il 26.16% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.518.000 spettatori e il 13.33% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.385.000 spettatori e il 14.51% di share;

Canale 5 – Brave and Beautiful: 1.616.000 spettatori e il 18.08% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.350.000spettatori e il 16.41% di share nella presentazione, poi 1.629.000 spettatori e il 19.06% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.547.000 spettatori e il 18.16% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 3.602.000 spettatori e il 26.96% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 2.817.000 spettatori e il 21.91% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.357.000 spettatori e il 24.05% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.406.000 spettatori e il 7.7% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.122.000 spettatori e il 17.16% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 27 maggio 2022