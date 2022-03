Ascolti tv ieri: Doc perde migliaia di spettatori, GF Vip risale. Chi ha vinto

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda giovedì 10 marzo 2022

La settima puntata di Doc – Nelle tue mani 2, come da previsioni, ha conquistato in scioltezza gli ascolti della prima serata di giovedì 10 marzo 2022, intercettando 5.7 milioni di utenti (26% di share). Da rilevare, però, che rispetto a una settimana fa, la fiction di Rai Uno ha perso circa 400mila utenti (il 3 marzo a seguire gli intrecci della serie tv furono in 6.1 milioni, share al 27.4%). Si risolleva invece il Grande Fratello Vip 6 che nella sfida contro Doc di sette giorni fa aveva fatto registrare un forte calo: ieri il reality di Canale Cinque ha avuto l’attenzione di 3.1 milioni di utenti, share al 20.5% (il 3 marzo 2.8 milioni di spettatori, 17.4%).

Sul fronte talk, Dritto e Rovescio (Rete Quattro) e PiazzaPulita (La7) hanno praticamente ottenuto i medesimi risultati. Bene Tv8 che ha proposto la sfida di Europa League tra Atalanta e Bayern Leverkusen, seguita da oltre 1 milioni di spettatori. Da segnalare l’esordio molto tiepido di Pechino Express su Sky Uno: l’adventure game ha raggiunto soltanto 324mila utenti (1.4%).

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti e allo share della prima serata:

Rai Uno: Doc Nelle tue mani a ha raccolto 5.736.000 spettatori (26%).

Rai Due: Il vegetale ha conquistato 771.000 spettatori (3.3%).

Rai Tre: Il caso Collini ha catturato l’attenzione di 583.000 spettatori (2.6%).

Canale 5: Grande Fratello Vip ha convinto 2.797.000 spettatori (20.5%).

Italia 1: Animali fantastici e dove trovarli ha intrattenuto 1.065.000 spettatori (4.9%).

Rete 4: Dritto e Rovescio è stato visto da 1.030.000 spettatori (5.8%).

La7: PiazzaPulita ha incollato innanzi al teleschermo 1.096.000 spettatori (6.4%).

Tv8: UEFA Europa League – Atalanta Vs Bayer Leverkusen ha raccolto 1.072.000 spettatori (4.5%).

Nove: Attacco al potere – Olympus has fallen ha convinto 355.000 spettatori (1.6%).

Sky Uno: l’esordio di Pechino Express 9 ha ottenuto 324.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv giovedì 10 marzo 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.058.000 spettatori (20.4%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.017.000 spettatori (16.2%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.270.000 spettatori (20.3%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.689.000 spettatori (23.9%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.635.000 spettatori (16.9%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.890.000 (20.4%).

Ascolti tv del pomeriggio di giovedì 10 marzo 2022

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha raggiunto 1.726.000 spettatori (13.9%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.934.000 spettatori (18.3%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.095.000 spettatori (16.7%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto spettatori (%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.502.000 spettatori (17.5%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.422.000 spettatori (18.3%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.812.000 spettatori (23.8%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 2.057.000 spettatori (19.7%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 2.055.000 spettatori (19.9%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.780.000 spettatori (17.1%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 2.074.000 spettatori (16.5%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 10 marzo 2022