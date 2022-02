Ascolti tv ieri: Doc-Nelle Tue Mani e Canale 5, chi ha vinto. Tutti i dati

Ieri, giovedì 10 febbraio 2022, protagonista della prima serata di Rai1 è stata la seguitissima fiction Doc-Nelle Tue Mani con Luca Argentero. La seconda stagione della serie di genere medico, in onda ogni giovedì, è diventata un vero appuntamento fisso per milioni di persone, tanto da non avere praticamente rivali in termini di ascolti. Anche ieri Canale5 ha dato spazio al calcio, stavolta con il match Juventus-Sassuolo. Su Italia1, invece, è stato trasmesso un altro film della saga del maghetto di Hogwarts, Harry Potter e l’Ordine della Fenice. Anche su Rai2 e Rai3 è stato dato spazio al cinema, rispettivamente con La Mossa del Pinguino e Caterina Caselli-Una Vita Cento Vite. Su Rete4, invece, è stato trasmesso il talk show Diritto e Rovescio, che ha battuto ancora una volta PiazzaPulita in onda su La7.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: Doc-Nelle Tue Mani 2 ha raccolto 6.344.000 spettatori (28.9%)

Rai Due: La Mossa del Pinguino ha conquistato 659.000 spettatori (2.8%).

Rai Tre: Caterina Caselli-Una Vita Cento Vite ha catturato l’attenzione di 1.384.000 spettatori (5.7%).

Canale 5: Juventus-Sassuolo ha convinto 5.027.000 spettatori (20.2%).

Italia 1: Harry Potter e l’Ordine della Fenice ha intrattenuto 1.165.000 spettatori (5.7%).

Rete 4: Diritto e Rovescio è stato visto da 1.013.000 spettatori (5.6%).

La7: PiazzaPulita ha incollato innanzi al teleschermo 708.000 spettatori (3.9%).

Tv8: Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine ha raccolto 254.000 spettatori (1.1%).

Nove: Nemico Pubblico ha convinto 297.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv giovedì 10 febbraio 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.688.000 spettatori (22.5%).

Canale5: Striscina la Notizina ha interessato una media di 3.818.000 spettatori (15.8%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.334.000 spettatori (20%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.541.000 spettatori (22.8%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.531.000 spettatori (15.6%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.509.000 spettatori (17.9%).

Ascolti tv del pomeriggio di giovedì 10 febbraio 2022

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.134.000 spettatori (19.6%).

Rai Uno: Oggi è Un Altro Giorno ha raccolto 2.174.000 spettatori (17.1%).

Rai Due: Quasi Detto Fatto ha avuto 368.000 spettatori (3.3%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.578.000 spettatori (17.9%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.447.000 spettatori (17.8%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.824.000 spettatori (23.4%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.981.000 spettatori (18.2%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 1.968.000 spettatori (18.7%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.704.000 spettatori (15.4%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.740.000 spettatori (14.9%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 10 febbraio 2022