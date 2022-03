Ascolti tv ieri: debutto Vostro Onore vs Grande Fratello Vip, chi ha vinto

Ieri, lunedì 28 febbraio 2022, c’è stata una novità all’interno del palinsesto televisivo. In prima serata, su Rai1, ha debuttato la nuova fiction di Viale Mazzini, Vostro Onore, con protagonista Stefano Accorsi. La serie ha sfidato direttamente la 45esima puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. Il reality show ha raggiunto una percentuale di share pari al 23% contro il 20% fatto segnare la puntata precedente. In termini di spettatori, però, Vostro Onore ha trionfato, arrivando a quota 4.170.000 contro i 3.539.000 dello show condotto da Signorini. Rai2 ha optato per la serie tv Delitti in Paradiso, mentre Rai3 e Rete4 hanno dato spazio agli approfondimenti sull’attualità rispettivamente con Presa Diretta e Quarta Repubblica.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 28 febbraio 2022:

Rai Uno: Vostro Onore ha raccolto 4.170.000 spettatori ( 18.9%).

Rai Due: Delitti in Paradiso ha conquistato 1.139.000 spettatori (5.3%).

Rai Tre: Presa Diretta ha catturato l’attenzione di 1.550.000 spettatori (6.9%).

Canale 5: Grande Fratello Vip ha convinto 3.539.000 spettatori (23%).

Italia 1: Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 909.000 spettatori (4.3%).

Rete 4: Quarta Repubblica è stato visto da 1.065.000 spettatori (6.1%).

La7: Chernobyl ha incollato innanzi al teleschermo .000 spettatori (%).

Tv8: Honest Thief ha raccolto 422.000 spettatori (2.4%).

Nove: Notte Prima degli Esami ha convinto 291.000 spettatori (1.3%).

Ascolti tv lunedì 28 febbraio 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.131.000 spettatori (20.2%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.299.000 spettatori (16.9%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.480.000 spettatori (20%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 5.094.000 spettatori (24.5%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.624.000 spettatori (15.7%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.925.000 (19.3%).

Ascolti tv del pomeriggio di lunedì 28 febbraio 2022

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.972.000 spettatori (16.9%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.547.000 spettatori (18.5%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 449.000 spettatori (3.8%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.624.000 spettatori (17.0%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.502.000 spettatori (17.4%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.980.000 spettatori (23.2%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 2.099.000 spettatori (18.2%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 1.953.000 spettatori (17.6%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.674.000 spettatori (14.5%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.939.000 spettatori (13.9%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 28 febbraio 2022