Vostro Onore, nuova fiction Rai: numero puntate, cast, location

Vostro Onore è il titolo della nuova fiction Rai pronta a incastrarsi nel palinsesto televisivo della primavera 2022. La serie tv, di genere drammatico- legal drama, vede Stefano Accorsi nei panni di Vittorio Pagani, un giudice ligio al dovere che si trova implicato in una faccenda molto intricata al limite della legalità. Ecco tutte le curiosità sull’ennesimo nuovo prodotto Rai della stagione destinato a fare appassionare il pubblico.

Vostro Onore, numero puntate e cast

La fiction Vostro Onore debutterà su Rai1 in prima serata lunedì 28 febbraio 2022 andando a sostituire la seconda stagione di Màkari, conclusasi il 21 febbraio 2022. La serie tv intratterrà il pubblico con quattro appuntamenti fissati il primo giorno della settimana. La fine di Vostro Onore è prevista infatti per il 21 marzo 2022. Ogni lunedì saranno proposti due episodi della fiction, per un totale di otto puntate.

Il cast, capitanato da Stefano Accorsi, vede Matteo Oscar Giuggioli nei panni del figlio del protagonista e altri nomi come Barbara Ronchi, volto di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, Francesco Colella, Betti Pedrazzi, Camilla Semino Favro, apparsa in Don Matteo 7, Leonardo Capuano, Isabella Mottinelli, Gabriele Falsetta, Roberto Oliveri, Simon Rizzoni, Riccardo Vicardi e, dulcis in fundo, Remo Girone. Il famoso attore 73enne volto de La Piovra vestirà i panni del presidente del Tribunale di Milano dove lavora Vittorio Pagani, il giudice protagonista.

Appare nella fiction anche Francesca Cavallin, volto di Vivere, Don Matteo, Rocco Schiavone e la Compagnia del Cigno. L’attrice veneta interpreta la moglie, morta suicida, di Pagani.

La serie, che vede Alessandro Casale alla regia, è stata sceneggiata da Donatella Diamanti, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo (Mare Fuori), Gianluca Gloria e Mario Cristiani.

Vostro Onore, location e curiosità

Vostro Onore non è una serie originale. Si tratta infatti del remake di una serie tv israeliana, Kvodo, uscita nel 2017. Il canale via cavo statunitense Showtime, nel 2020, ha già prodotto un adattamento della serie che vedrà una seconda stagione dal titolo Your Honor. La versione italiana dello sceneggiato è stata girata in Italia, precisamente a Milano e Roma. La capitale ha ospitato le scene interne, mentre il capoluogo meneghino quelle esterne, data l’ambientazione della serie. Il set, aperto a maggio 2021, ha terminato i lavori nell’autunno successivo.

Dove vedere Vostro Onore? Oltre a vederla in diretta su Rai1 il lunedì sera è possibile seguire la fiction in differita in Guida Tv/Replay. Il primo appuntamento con la serie verrà replicato su Rai Premium venerdì 4 marzo 2022 in prima serata.