Vostro Onore, la nuova fiction Rai con Accorsi: la trama

In arrivo una nuova fiction Rai che vede protagonista l’attore bolognese: ecco quando andrà in onda e tutte le curiosità

La Rai continua a scommettere sulle fiction. Dopo l’innegabile successo di Doc – Nelle Tue Mani 2, Lea – Un Nuovo Giorno, L’Amica Geniale 3 e Màkari 2 sta per andare in onda un’altra serie tv molto promettente. Vostro Onore, questo il titolo dello sceneggiato, è un legal thriller pronto ad appassionare i telespettatori con protagonista Stefano Accorsi nei panni di un giudice. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla fiction.

Vostro Onore, anticipazioni e trama della fiction Rai

Vostro Onore segue le vicissitudini di un giudice di Milano che aspira a diventare presidente del Tribunale della città meneghina, Vittorio Pagani. Quest’ultimo è un uomo tutto d’un pezzo noto per la sua bravura e la sua integrità professionale. Purtroppo la sua ascesa viene ostacolata da alcune vicende personali. Pagani è infatti vedovo da alcuni anni e convive ancora quotidianamente con il dolore per la scomparsa della moglie. Questo triste evento ha incrinato inoltre il suo rapporto con il figlio, Matteo. La vita già difficile dei due viene sconvolta da un’intricata faccenda. Matteo infatti investe con l’auto un membro di una pericolosa famiglia criminale, i Silva. Proprio per proteggere il ragazzo Pagani sarà costretto a fare qualcosa che non ha mai fatto prima: infrangere la legge e andare contro i suoi dettami etici.

Il clan è ben familiare a Pagani: qualche anno prima infatti il giudice, all’epoca PM, è stato responsabile di numerosi arresti, tra cui quello del capoclan, che hanno praticamente decimato l’organizzazione. Il giudice pensa quindi che se i Silva venissero a conoscenza del fatto che è stato proprio suo figlio a causare l’incidente si vendicherebbero seduta stante. Vittorio cerca quindi di insabbiare le indagini che portano verso il ragazzo, chiedendo aiuto anche ad un poliziotto amico di lunga data. Ciò provocherà una reazione a catena di eventi che porteranno scompiglio nella sua vita e nel suo animo.

Vostro Onore, data di uscita e numero di puntate

La fiction debutterà in Rai lunedì 28 febbraio 2022, andando a sostituire Màkari 2. La serie tv con Claudio Gioè si concluderà infatti il lunedì precedente, il 21 febbraio. Vostro Onore sarà quindi destinata a sfidare, in termini di share, il GF Vip. Le puntate della fiction sono in totale otto e andranno in onda a due a due ad ogni appuntamento. La finale della fiction, che intratterrà il pubblico per quattro settimane, è prevista per il 21 marzo 2022.

Vostro Onore, cast e curiosità

Il protagonista di Vostro Onore è, come già detto, Stefano Accorsi. Ad interpretare Matteo Pagani sarà il 21enne Matteo Oscar Giuggioli, già visto in Un Passo dal Cielo. Gli altri attori inclusi nel cast sono Barbara Ronchi, Francesco Colella, Betti Pedrazzi, Camilla Semino Favro, Leonardo Capuano, Isabella Mottinelli, Gabriele Falsetta, Roberto Oliveri, Simon Rizzoni, Riccardo Vicardi e Remo Girone. Il regista è Alessandro Casale.

La fiction, girata a Milano e Roma, è un remake di una serie israeliana del 2017 intitolata Kvodo. Negli Stati Uniti è stato già realizzato nel 2020 un rifacimento della stessa serie dal titolo Your Honor che vedrà una seconda stagione.