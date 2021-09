Ascolti tv ieri: debutto in crescita GF Vip. Signorini tallonato da Montalbano

Il primo appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello Vip si è dimostrata povera di sorprese, ma già piena di qualche contenuto destinato a far discutere nei prossimi giorni. Alfonso Signorini ha deciso di ‘riabilitare’ Tommaso Eletti, ex volto di Temptation Island, etichettato come maschilista e misogino. Tempo perso dal momento che appena ha visto Ainette Stephens l’ha apostrofata come “bella topa”. Soleil Sorge si è scontrata con Raffaella Fico nominandola, mentre Katia Ricciarelli ha nominato la Rai non appena entrata in Casa. Chiarimento immediato tra Manila Nazzaro e Adriana Volpe dopo che quest’ultima le scippò la conduzione di Mezzogiorno in Famiglia nel 2017.

Nonostante queste piccole chicche che potrebbero anticipare delle vere e proprie guerre, gli ascolti tv del GF Vip sono stati più che buoni. La prima puntata ha totalizzato 2.860.000 spettatori, 20.70% di share. Il debutto nel 2020 fece registrare 2.833.000 telespettatori e uno share del 18,99%; a seguire l’inizio della quarta edizione erano stati 3.405.000 per uno share del 20.15%; tre anni fa 1.227.000 spettatori, 28.20% di share; il debutto della seconda stagione fu seguito da 4.490.000 telespettatori con il 24.53% di share, mentre per la prima edizione 3.844.000 spettatori e il 21.60%. Alfonso Signorini si è scontrato con l’ennesima replica de Il Commissario Montalbano andata in onda su Rai1 che ha raccolto 3.669.000 spettatori con il 18.3% share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri, lunedì 13 settembre 2021, degli altri canali: Rai2 John Wick 3 – Parabellum 1.168.000, 5.87% di share. Italia 1 Killer Elite 1.101.000 spettatori, 5.6% di share. Rai3 Presa Diretta 951.000 spettatori, share del 4.62%. Rete4 Quarta Repubblica 761.000 spettatori, 4.93% di share. La7 Eden – Un Pianeta da Salvare 340.000 spettatori, 2.1%.

Ascolti tv ieri lunedì 13 settembre: boom storico per il ritorno di Uomini e Donne

Lunedì 13 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. Gli ascolti tv hanno registrato un vero e proprio boom: 2,7 milioni con il 24,10% di share. Finalmente è stato mostrato l’esito dell’intervento di Gemma Galgani. Come è noto, il volto del dating sentimentale di Maria De Filippi ha rifatto il seno e un ritocchino alle labbra. Tina Cipollari è scoppiata e l’ha attaccata, sostenendo che erano meglio le ‘frittelle’ che aveva prima. Sono stati presentati anche i tronisti Matteo Fioravanti e Joele Milan, mentre nella puntata di oggi di Uomini e Donne conosceremo Andrea Nicole e Roberta.