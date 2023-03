Ascolti tv ieri: crescono i programmi di Belen e Barbara d’Urso

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 7 marzo 2023

Rai Uno ha vinto la sfida degli ascolti tv di martedì 7 marzo 2023. La seconda puntata della fiction Sei donne ha appassionato oltre tre milioni di telespettatori battendo così Canale 5 che ha proposto la partita di Champions League tra il Chelsea e il Borussia Dortmund. Da segnalare la crescita de Le Iene: il programma condotto da Belen Rodriguez e in onda su Italia Uno è salito al 10.5% di share. Bene pure le Belve di Francesca Fagnani che su Rai Due superano il milione di spettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 7 marzo 2023:

Rai Uno – Sei donne ha appassionato 3254.000 spettatori (17.4%);

Canale 5 – Chelsea-Borussia Dortmund ha avuto 2.790.000 spettatori (13.9%);

Rai Due – Belve ha coinvolto 1.061.000 spettatori (5.9%);

Italia Uno – Le Iene ha avuto un ascolto medio di 1.377.000 spettatori (10.5%);

Rai Tre – #Cartabianca ha convinto 8820.000 persone (5.3%);

Rete Quattro – Fuori dal coro ha raggiunto 902.000 spettatori (6.2%);

La7 – DiMartedì ha interessato 1.129.000 spettatori (6.5%);

TV8 – La cometa degli amanti ha fatto compagnia a 258.000 spettatori (1.3%);

Nove –Hitma:L’assassinio ha catturato 297.000 spettatori (1.5%).

Ottimo risultato anche per Flavio Montruccio che con Primo Appuntamento su Real Time ha segnato un nuovo record stagionale per la rete: 450.000 spettatori con il 2.2% di share.

Ascolti tv martedì 7 marzo 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 4.807.000 spettatori (22.2%);

Canale 5: Striscina la Notizia ha interessato una media di 3.646.000 spettatori (17.2%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.162.000 spettatori (23.3%) nella prima parte mentre nella seconda 4.595.000 (26.8%);

Canale 5: Avanti un altro ha registrato 2.291.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e ne ha avuti 3.496.000 (21.3%) nella seconda;

Rete 4: Stasera Italia ha avuto 995.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 1.020.000 spettatori (4.71%) nella seconda parte;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.567.000 spettatori (7.39%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.798.000 spettatori (8.27%);

LA7: Otto e Mezzo ha interessato 1.492.000 spettatori (6.88%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato prima 183.000 spettatori (1.4%) e poi 202.000 (1.8%)

Ascolti tv martedì 7 marzo 2023: il pomeriggio

Cresce Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso che riesce a toccare il 18% di share. Non basta però a battere Alberto Matano, che con la sua Vita in diretta raggiungere ogni giorno il 20%. A Tv Talk Barbarella ha assicurato di non considerare il giornalista Rai un rivale perché i due programmi sono due format diversi e con esigenze e obiettivi differenti.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.596.000 spettatori (15.6%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.843.000 spettatori con il 20.76% di share;

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.150.000 spettatori (20.4%);

Rai Due: Bella Ma’ Short ha registrato un netto di 475.000 spettatori (5.4%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 1.498.000 spettatori con il 19.57% di share;

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.580.000 persone (22.18%);

Canale 5: Uomini e Donne ha raggiunto prima 2.887.000 spettatori con il 28.30% di share e poi 2.305.000 (25.7%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha totalizzato 1.958.000 (22.10%) mentre quello del Grande Fratello Vip ha coinvolto 1.624.000 (18.22%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.450.000 spettatori (16.20%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto nella presentazione 1.488.000 (15.8%), nella prima parte 1.887.000 (17.8%) e poi 1.899.000 (15.8%).

Ascolti tv della mattina di martedì 7 marzo 2023