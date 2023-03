Barbara d’Urso è tornata a Tv Talk e ha parlato dei suoi nuovi lavori come degli storici, ovvero Pomeriggio 5. A lei è stata dedicata una buona mezzoretta della puntata in onda oggi, sabato 4 marzo 2023, e l’intervista non poteva che partire con l’analisi degli ascolti tv. L’esperta Silvia Motta ha parlato di una media di 15,8% di share con più di 1.700.000 spettatori. La Vita in Diretta è molto più avanti, è seguito dal 21% del pubblico nella stessa fascia oraria.

Così come già accaduto in un precedente intervento a Tv Talk, Barbara d’Urso ha commentato gli ascolti contro Matano. Per lei non si può parlare di concorrenza perché La Vita in Diretta inizia prima e ha meno pubblicità. Queste le sue parole: “Ci tengo moltissimo a dire che La Vita in Diretta fatta da Matano, che io stimo tanto, e fatto con grandi mezzi, non può essere considerato concorrenza. Parte molto prima, ha meno interruzioni pubblicitarie… Non siamo in concorrenza”. Nonostante ciò, per un’ora vanno in onda in contemporanea. Il conduttore Massimo Bernardini ha commentato così: “Prendiamo atto di questa tua osservazione”.

Sebastiano Pucciarelli ha fatto una domanda molto particolare e ha posto l’accento su un certo modus operandi di Pomeriggio 5 che spesso porta avanti per diversi mesi un fatto di cronaca, nera o rosa che sia. Ha proprio parlato di “spolpare troppo certe vicende” da parte di Barbara d’Urso. Per correttezza, questa è stata la domanda: “La vera arma segreta non sono forse i grandi filoni che in alcuni casi porta avanti per mesi? […] Non ha mai l’impressione di spolpare troppo certe vicende?”. Lei ha risposto così:

“Noi seguiamo quello che la gente ama ascoltare. A proposito di Gina Lollibrigida stiamo parlando di un’icona e purtroppo è diventata una soap, non voluta da nessuno soprattutto da Gina. Ma loro continuano”

Per lei insomma l’accusa non sussiste, non ci sarebbe nessuna volontà di “spolpare” ma parlano alla gente di ciò che la gente vuole ascoltare. Infine, Barbara d’Urso ha parlato degli impegni oltre la tv. Bernardini ha scherzato con lei dicendo che è tornata al teatro riuscendo a “scappare dalla tv”. Non è così, anzi. Barbara da tempo meditava di tornare al teatro ma era troppo impegnata con i programmi in tv per farlo. Adesso ce l’ha fatta:

“Io volevo tornare al teatro da tanto tempo. Da quest’anno come sai la domenica non ho più le trasmissioni e il sabato non ho le prove, quindi avevo tempo e non riesco a fare solo una cosa. Quindi è partito il metadurso, è partito il podcast e sono tornata al teatro”

Dagli analisti in studio è arrivata anche una domanda sul Grande Fratello. Nel 2004 il GF riuscì a superare gli ascolti di Sanremo, condotto da Simona Ventura. Un primato che è rimasto nelle mani di Barbara d’Urso, che ha condotto quella edizione, e che quest’anno è rimasto un miraggio per il GF Vip di Alfonso Signorini. Tuttavia la conduttrice di Pomeriggio 5 ha ricordato che oggi Sanremo è una macchina da guerra e che si parla di due epoche diverse. Nei primi anni Duemila, infatti, il festival ha attraversato un periodo di crisi. Tutt’altra storia rispetto al Sanremo di Amadeus. Ma era tutta un’altra storia anche per il Grande Fratello rispetto a oggi.