Ascolti tv ieri: Conti e la pallavolo giganti, Canale5 male. Tutti i dati

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 10 settembre 2022

I Tim Music Awards su Rai Uno conquistano agevolmente la prima serata, intercettando oltre 2.6 milioni di utenti e uno share pari al 20.3% (in leggero calo rispetto a venerdì quando hanno coinvolto 2.8 milioni di persone e avuto il 20.4% di share). Molto deludenti i dati del film Croce e delizia proposto da Canale Cinque: 1.173.000 utenti e share all’8.7%. Fa invece il botto Rai Due con la semifinale dei Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile, Slovenia-Italia. Il match ha catturato l’attenzione di 1.526.000 spettatori (10.6%). Staccatissimi tutti gli altri programmi trasmessi nel palinsesto generalista.

Di seguito tutti gli ascolti tv del prime time di sabato 10 settembre 2022:

Rai Uno – TIM Music Awards 2022 ha avuto 2.638.000 utenti (20.3%).

Canale 5 – Croce e delizia ha intercettato 1.430.000 spettatori (11.79%).

Rai Due – Pallavolo: Mondiali, Italia Vs Slovenia ha coinvolto 1.526.000 spettatori (10.6%).

Italia Uno – Il film Sonic ha avuto un ascolto medio di 782.000 spettatori (5.5%).

Rai Tre –Indovina chi viene a cena ha convinto 693.000 spettatori (4.8%).

Rete Quattro – Cast Away ha raggiunto 584.000 spettatori (4.7%).

La7 – In Onda ha interessato 639.000 spettatori (4.4%).

TV8 – Sliding doors ha fatto compagnia a 292.000 spettatori (2.1%).

Nove – Faking It – Bugie o verità? ha catturato 285.000 spettatori (2%).

Ascolti tv sabato 10 settembre 2022: preserale e access prime time

Techetechetè non è andato in onda per lasciare spazio alla presentazione dei Tim Music Awards. Reazione a catena sempre abbondantemente avanti rispetto a Caduta Libera.

Rai Uno – La presentazione dei TIM Music Awards 2022 ha intrattenuto 2.698.000 spettatori (18.2% di share).

Canale 5 – Paperissima Sprint ha conquistato 2.250.000 spettatori (15.1%).

Rai Uno – Reazione a Catena ha appassionato nella prima parte 2.021.000 persone (21.8%) mentre nella seconda parte 3.065.000 spettatori (27.2%).

Canale 5 – Caduta Libera è stato seguito prima da 1.375.000 persone (15.4%) e poi da 1.775.000 (16.2%) nella seconda.

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 10 settembre 2022