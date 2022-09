La morte della regina Elisabetta continua a essere argomento di punta anche nella televisione italiana. Gli ascolti tv di ieri 9 settembre 2022 sono ormai super attesi per il confronto tra La Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque. Da una settimana è tornata ormai la sfida delle sfide del pomeriggio. In prima serata ieri sono andati in onda i Tim Music Awards su Rai Uno, mentre Canale 5 ha optato per il film Benvenuti al Sud. Sotto i riflettori anche gli ascolti tv di Terra Amara, uno dei successi estivi targati Mediaset e che tiene il pubblico incollato alla tv.

BubinoBlog, inoltre, ha segnalato gli ascolti del discorso di Re Carlo: su Rai Due ha avuto uno share del 4.5%; su Rete 4 invece del 4.9%, infine su La7 dell’1.9%. Di seguito invece gli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata:

Rai Uno – Tim Music Awards: 2.859.000 spettatori e il 20.4% di share;

Canale 5 – Benvenuti al Sud: 1.991.000 spettatori e il 13.6% di share;

Rai Due – Il Tempio della Velocità: 516.000 spettatori e il 3.4% di share;

Italia 1 – Attacco al Potere 2: 1.111.000 spettatori e il 7.1% di share;

Rai Tre – Elezioni Politiche 2022 – Conferenze Stampa: 375.000 spettatori e il 2.3% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 935.000 spettatori e il 7.7% di share;

La7 – Propaganda Live: 621.000 spettatori e il 5.4% di share;

TV8 – I Delitti del BarLume – Compro Oro: 355.000 spettatori e il 2.3% di share;

Nove – Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telun: 340.000 spettatori e il 2.4% di share;

Real Time – Bake Off Italia: 615.000 spettatori e il 3.9% di share.

Ascolti tv venerdì 9 settembre 2022: il pomeriggio e il preserale

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.513.000 spettatori e il 16.1% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore (Replica): 1.131.000 spettatori e il 14.6% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.693.000 spettatori e il 20.35% di share;

Canale 5 – Terra Amara: 1.776.000 spettatori e il 22.6% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.305.000 spettatori e il 16.5% di share nella presentazione, poi 1.849.000 spettatori e il 22.7% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.350.000 spettatori e il 17.4% di share nella presentazione, poi 1.437.000 spettatori e il 17.34% di share;;

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.546.000 spettatori e il 27.94% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 2.276.000 spettatori e il 18.5% di share;

Rai Uno – Presentazione dei Music Awards 2022: 3.118.000 spettatori e il 18.5% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.859.000 spettatori e il 16.9% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.288.000 spettatori e il 7.6% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 9 settembre 2022