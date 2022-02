Ascolti tv ieri: come ha esordito Lea, Canale 5 bene, Brignano precipita

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 8 febbraio 2022

Ieri, martedì 8 febbraio 2022, è stato il giorno in cui ha debuttato in prima serata l’ennesima fiction Rai inserita nel palinsesto televisivo. Si tratta di Lea- Un nuovo giorno, interpretata da Anna Valle e Giorgio Pasotti. La serie televisiva si è scontrata contro un appuntamento calcistico su Canale 5, i quarti di finale di Coppa Italia disputati tra Inter e Roma. Nonostante ciò Lea è riuscita a trionfare la sfida dello share serale. Su Rai2, invece, è andata in onda l’ultima puntata dello show di Enrico Brignano, Un’ora sola vi vorrei, che ha subito un crollo di ascolti. Su Rai3, Rete4 e La7 è stato dato invece spazio agli approfondimenti sull’attualità con i consueti appuntamenti del martedì: #Cartabianca, Fuori dal coro e Di Martedì. Italia1 ha invece trasmesso un film cult, Il Principe Cerca Moglie.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata di martedì 8 febbraio 2022:

Rai Uno: Lea- Un nuovo giorno ha raccolto 4.932.000 spettatori (22.4%)

Rai Due: Un’ora sola vi vorrei ha conquistato 1.146.000 spettatori (4.8%).

Rai Tre: #Cartabianca ha catturato l’attenzione di 968.000 spettatori (4.8%).

Canale 5: Inter-Roma ha convinto 4.903.000 spettatori (20.4%).

Italia 1: Il Principe Cerca Moglie ha intrattenuto 1.389.000 spettatori (6.3%).

Rete 4: Fuori dal coro è stato visto da 914.000 spettatori (5.3%).

La7: Di Martedì ha incollato innanzi al teleschermo 1.099.000 spettatori (5.3%).

Tv8: Italia’s Got Talent ha raccolto 763.000 spettatori (3.6%).

Nove: Ultimatum dalla Terra ha convinto 230.000 spettatori (1%).

Ascolti tv martedì 8 febbraio 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.363.000 spettatori (21.3%).

Canale5: Striscina la Notizina ha interessato una media di 3.901.000 spettatori (16%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.403.000 spettatori (21.4%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.842.000 spettatori (24.8%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.658.000 spettatori (16.9%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.080.000 spettatori (21.1%).

Ascolti tv del pomeriggio di martedì 8 febbraio 2022

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.042.000 spettatori (18.7%).

Rai Uno: Oggi è Un Altro Giorno ha raccolto 1.987.000 spettatori (15.2%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 536.000 spettatori (4.9%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.547.000 spettatori (17.2%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.344.000 spettatori (16.4%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.842.000 spettatori (23.2%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.989.000 spettatori (18.3%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 2.014.000 spettatori (18.9%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.676.000 spettatori (15.2%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.643.000 spettatori (14.1%).

Ascolti tv della mattina di martedì 8 febbraio 2022