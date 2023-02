Ascolti tv ieri, Clerici contro il ricordo di Costanzo: ecco chi ha vinto

Programmazione tv stravolta dalla morte di Maurizio Costanzo. Su Canale 5 la fiction Buongiorno mamma con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova non è andata in onda per lasciare spazio ad uno speciale sul grande giornalista e conduttore. A seguirlo circa due milioni di telespettatori. La sfida degli ascolti tv è stata vinta da Rai Uno, con The Voice Senior di Antonella Clerici che ha totalizzato oltre tre milioni di telespettatori.

Ascolti tv venerdì 24 febbraio 2023: prima serata

Rai Uno – The Voice Senior: 3.897.000 spettatori e il 25.2% di share;

Canale 5 – Matrix Speciale Costanzo: 2.085.000 spettatori e il 12.8% di share;

Rai Due – N.C.I.S.: 952.000 spettatori e il 4.8% di share; N.C.I.S. Hawai’i: 786.000 spettatori e il 4.6% di share;

Italia 1 – Paddington: 557.000 spettatori e il 3.1% di share;

Rai Tre – L’arte della guerra: 244.000 spettatori e l’1.4% di share;

Rete 4 – Guardia del corpo: 872.000 spettatori e il 5.4% di share;

La7 – Propaganda Live: 787.000 spettatori e il 5.8% di share;

TV8 – 4 Ristoranti: 490.000 spettatori e il 3% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 1.073.000 spettatori e il 5.7% di share.

Ascolti tv venerdì 24 febbraio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Soliti Ignoti 4.679.000 spettatori con il 22.80% di share;

Canale5: Striscia la Notizina ha convinto una media di 3.872.000 spettatori (19%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.360.000 spettatori (23.5%) e poi 4.388.000 (25.8%);

Canale 5: Avanti un altro 2.570.000 telespettatori (19.1%) e poi 3.755.000 (22.8%) nella seconda;

Rete 4: Stasera Italia 725.000 spettatori (3.6%) e poi 936.000 (4.5%) nella seconda;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.364.000 spettatori (6.8%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.568.000 spettatori (7.6%);

LA 7: Otto e Mezzo ha informato 1.378.000 spettatori (6.7%);

La 7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 189.000 spettatori (1.4%) e poi 323.000 spettatori (2%) nella seconda.

Ascolti tv venerdì 24 febbraio 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.813.000 spettatori (16.6%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.822.000 spettatori (20%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.649.000 spettatori (23.6%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.464.000 telespettatori (19%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.769.000 spettatori (24.9%);

Canale 5: Il daytime di Amici è stato visto da 1.760.000 spettatori (19.7%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha appassionato 1.568.000 spettatori (17.1%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.273.000 spettatori (13.8%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha registrato nella presentazione 1.488.000 (15.2%) e poi 1.806.000 (16.3%) e 1.974.000 (15.4%).

Ascolti della mattina di venerdì 24 febbraio 2023