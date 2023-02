A The Voice Senior c’è un favoritissimo per la vittoria finale. Intanto alcune scelte della rocker fanno discutere

The Voice Senior si avvia verso la finale. Nel knock out i coach hanno ulteriormente dovuto ‘sforbiciare’ i propri team. Per l’ultimo atto del talent show di Rai Uno hanno dovuto spedire a casa tre dei sei cantanti delle loro squadre. Il pubblico, su determinate decisioni, si è trovato perfettamente d’accordo con i giudici. Su altre un po’ meno. Tutti convinti da Stefano Borgia, facente parte degli assi dei Ricchi e Poveri. Secondo molti il cantautore è il favoritissimo per la vittoria finale. Nel corso della puntata di venerdì 24 febbraio ha intonato La leva calcistica della classe ’68, brano mitico di Francesco De Gregori. Una performance da incorniciare e fiume di emozioni, tutti in piedi ad applaudire a dine esibizione.

Diversi utenti hanno invece storto il naso su una scelta effettuata da Loredana Bertè, la quale, nel momento in cui si è ritrovata a dover scegliere tra il trio formato da Ronnie Jones, Aida Cooper e Diego Vilardo, ha eliminato quest’ultimo. Alcuni telespettatori non hanno gradito, poiché auspicavano che potesse essere data una possibilità a Diego in quanto Ronnie e Aida non sono certo neofiti del palcoscenico. Per chi non lo sapesse, Jones ha una carriera stellare alle spalle, avendo avuto un successo internazionale. Lo stesso si può dire della Cooper che, tra le altre cose, è una corista proprio di Loredana Bertè.

The Voice Senior, proteste contro la scelta di Loredana Bertè: perché parte del pubblico non ha gradito

“Loredana ha scelto i suoi ex colleghi”, ha tuonato una telespettatrice inviperita su Twitter. “Loredana che fa tutta la scena e poi sceglie l’ovvio…”, il commento acido di un altro utente. E ancora: “Ha eliminato Vilar, che ha cantato meglio di tutti, per portare avanti i suoi amici raccomandati. Brava Bertè”. “No io avrei portato Diego in finale… Alla fine Ronnie come cantante le sue soddisfazioni le ha avute, penso no?”, si è domandato un telespettatore a cui ne ha fatto eco un altro: “Ma il senso di portare i due suoi amici già mezzi famosi? Non poteva aiutarli nei precedenti 40 anni?”. C’è anche chi è andato in controtendenza: “Non capisco quanti di voi criticano il fatto che sono ex professionisti, è gente che comunque a una certa età. Toccare il successo e perderlo è una cosa tremenda. Meno sentenze e più cuore, please”.

La questione ‘volti celebri’ è stata dibattuta già nelle scorse settimane da alcuni affezionati al programma. C’è chi crede che The Voice Senior dovrebbe essere solo ad appannaggio di sconosciuti con la passione per la musica o con carriere amatoriali alle spalle e chi invece crede che la presenza di artisti professionisti possa fare bene alla competizione.