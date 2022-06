Ascolti tv ieri, chi sale e chi scende: sfide, garanzie e delusioni. I dati

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda giovedì 16 giugno 2022

La sfida delle repliche la vince Don Matteo che su Rai Uno ha raccolto quasi 2.4 milioni di spettatori e uno share del 15.8%. Scherzi a Parte, proposto da Canale Cinque, ha invece interessato 1.7 milioni di utenti (12.3%). Terzo gradino del podio per Vanguard – Agenti speciali, in onda su Italia Uno, che ha avuto l’attenzione di 1.1 milioni di persone (7.4%). Buon risultato per Dritto e Rovescio di Marcello Vinonuovo che ha raccolto l’eredità di Paolo Del Debbio: il talk di Rete Quattro ha interessato quasi 1 milione di utenti (7.9%).

Di seguito tutti i dati del prime time:

Rai Uno – Don Matteo ha intrattenuto 2.372.000 spettatori e ha avuto il 15.8% di share;

Canale Cinque – Scherzi a parte ha intercettato 1.681.000 spettatori (12.3%);

Rai Due –Io sono tempesta ha coinvolto 860.000 spettatori (5.6%).

Italia Uno – Vanguard – Agenti speciali ha avuto un ascolto medio di 1.124.000 spettatori (7.4%);

Rai Tre –Atletica Leggera – Diamond League ha convinto 723.000 spettatori (4.5%);

Rete Quattro –Dritto e rovescio ha raggiunto 918.000 spettatori (7.9%);

La7 – Piazza Pulita – Senza Pace ha interessato 646.000 spettatori (4.2%);

TV8 –Antonino Chef Academy ha fatto compagnia a 278.000 spettatori (1.8%);

Nove – Only Fun Comico Show ha catturato 478.000 spettatori (3.1%).

Ascolti tv giovedì 16 giugno 2022: preserale e access prime time

Techetechete’ vince la sfida con Paperissima Sprint. Il programma dell’ammiraglia Rai ha avuto circa 300mila utenti in più rispetto allo show di Canale Cinque. Capitolo Reazione a Catena – il quiz show timonato da Marco Liorni continua ad ottenere dati di ascolto monster: nella puntata in onda il 16 giugno ha raggiunto 3.3 milioni di utenti.

Rai Uno: Techetechete’ è stato seguito da 3.043.000 spettatori (18.3%).

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.724.000 spettatori (16.3%).

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.133.000 spettatori (22.9%) nella prima parte e ne ha avuti 3.365.000 (28%) nella seconda.

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.164.000 spettatori (13.5%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 1.995.000 (17.2%).

Ascolti tv giovedì 16 giugno 2022: il pomeriggio

Estate in Diretta su Rai Uno ottiene un altro ottimo risultato, facendo alzare l’asticella dello share al 17.8%.

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 965.000 spettatori (9.1%) nel primo episodio e ne ha avuti 1.043.000 (12.4%) nel secondo.

Rai Uno: Sei sorelle ha intrattenuto 944.000 spettatori (12.5%).

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.327.000 spettatori (17.8%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.430.000 spettatori (20.3%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.268.000 spettatori (21.4%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.653.000 spettatori (18.6%).

Canale 5: L’Isola dei Famosi ha realizzato un ascolto pari a 1.461.000 spettatori (18.5%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.475.000 spettatori (19.5%).

Canale 5: Kiss the Chef ha fatto compagnia a 795.000 spettatori (10.8%).

Ascolti della mattina di giovedì 16 giugno 2022

Mattino Cinque vola e batte nettamente Uno Mattina Estate: Federica Panicucci e Francesco Vecchi abbondantemente oltre il 20% di share.