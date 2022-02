Ascolti tv ieri: chi ha vinto tra Lea e Canale 5, De Martino al top

Ieri, 15 febbraio 2022, il palinsesto televisivo è stato abbastanza variegato. In prima serata ha trionfato il secondo appuntamento con la fiction Lea – Un Nuovo Giorno su Rai1, che ha superato sé stessa in termini di ascolti. Ieri ha debuttato la settima edizione di Stasera Tutto è Possibile, programma di varietà con Stefano De Martino. Lo show è partito benissimo, soprattutto considerando il canale in cui è andato in onda, Rai2. Canale5 ha dato spazio al calcio, con l’ottavo di finale di Champions League PSG-Real Madrid. Italia1 ha invece proposto un film, Il libro della giungla. Rai3, Rete4 e La7 hanno schierato invece programmi di approfondimento, rispettivamente #Cartabianca, Fuori dal Coro e DiMartedì. Quest’ultimo, tra i tre, è stato quello più seguito.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata di martedì 15 febbraio 2022:

Rai Uno: Lea – Un Nuovo Giorno ha raccolto 5.086.000 spettatori (22.6%)

Rai Due: Stasera Tutto è Possibile ha conquistato 1.729.000 spettatori (8.8%).

Rai Tre: #Cartabianca ha catturato l’attenzione di 785.000 spettatori (3.8%).

Canale 5: PSG- Real Madrid ha convinto 4.360.000 spettatori (17.7%).

Italia 1: Il Libro della Giungla ha intrattenuto 1.349.000 spettatori (5.8%).

Rete 4: Fuori dal Coro è stato visto da 840.000 spettatori (4.8%).

La7: DiMartedì ha incollato innanzi al teleschermo 1.186.000 spettatori (5.6%).

Tv8: Italia’s Got Talent ha raccolto 583.000 spettatori (2.7%).

Nove: Armageddon ha convinto 306.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv martedì 15 febbraio 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.580.000 spettatori (21.9%.).

Canale5: Striscina la Notizina ha interessato una media di 4.138.000 spettatori (16.8%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto () mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di ().

Canale 5: Avanti il primo ha registrato () mentre Avanti un altro! ne ha avuti ().

Ascolti tv del pomeriggio di martedì 15 febbraio 2022

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.217.000 spettatori (18.4%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.178.000 spettatori (17.8%) nella presentazione e 2.521.000 spettatori (18%) nella seconda parte.

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 470.000 spettatori (3.8%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 3.133.000 spettatori (20%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.734.000 spettatori (18.2%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 3.098.000 spettatori (23.2%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 2.293.000 spettatori (19.1%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 2.080.000 spettatori (17.8%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.828.000 spettatori (15.1%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.705.000 spettatori nella presentazione e 2.145.000 spettatori (15.3%) nella seconda parte.

Ascolti tv della mattina di martedì 15 febbraio 2022