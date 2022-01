Stefano De Martino torna con Stasera tutto è possibile: c’è la data d’inizio

Non c’è due senza tre: dopo il grande successo delle prime conduzioni Stefano De Martino torna alla guida di Stasera tutto è possibile. Le registrazioni dello show, giunto alla sua settima edizione, si sono tenute nel mese di dicembre a Napoli, negli studi della Rai. Il settimanale Nuovo Tv ha svelato la data d’inizio del programma: salvo improvvisi cambiamenti la trasmissione ripartirà su Rai Due il prossimo martedì 22 febbraio.

Per l’ex marito di Belen Rodríguez un nuovo tassello di una carriera da conduttore tutta in salita. Dopo l’addio alla danza il 32enne ha deciso di puntare tutto sulla carriera da presentatore. Il talento c’è, il carisma e la simpatia pure: non manca che la pratica e la costanza. E Stefano lo sa bene, tanto che sta facendo il possibile per affermarsi sul piccolo schermo.

Stefano De Martino è approdato alla guida di Stasera tutto è possibile dopo le prime quattro edizioni (dal 2015 al 2018, due nello stesso anno) condotte da Amadeus. Quest’ultimo ha lasciato lo show per dedicarsi ai numerosi impegni su Rai Uno. Al suo posto l’ex star di Amici, che ha saputo subito conquistare il pubblico. De Martino è diventato uno dei volti più amati di Rai Due anche grazie a Made in Sud.

Senza dimenticare l’ultima esperienza, quella del Bar Stella in seconda serata dove lo scugnizzo di Torre Annunziata figurava pure tra gli autori. Un esperimento riuscito, un salotto divertente e spensierato, che riapparirà in tv con nuove puntate nella prossima stagione televisiva.

Tornando a Stasera tutto è possibile Stefano De Martino, in una recente intervista, ha anticipato che nella nuova edizione ci saranno due comici molto amati: Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. I due hanno già partecipato alle puntate precedenti e hanno instaurato un ottimo rapporto con De Martino.

Non a caso i tre hanno deciso di unire le forze per lo spettacolo teatrale comico Che coppia noi 3, che ha girato l’Italia la scorsa estate. Inoltre Stefano ha stretto con Paolantoni e Izzo un vero e proprio rapporto d’amicizia, che anima la sua vita quotidiana quando è a Napoli.