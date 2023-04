By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda venerdì 21 aprile 2023

Il Patriarca di Claudio Amendola conquista la prima serata ma registra un calo di circa 200mila utenti, coinvolgendo quasi 2.7 milioni di persone (16.4% di share). In calo anche Ci Vuole un Fiore di Francesco Gabbani che perde più di 150mila spettatori, intrattenendo 2 milioni di utenti (13.1%). Vola Quarto Grado con 1.3 milioni di ascoltatori (9.2%). Sopra al muro del milione di spettatori anche Fratelli di Crozza. Esordio tiepido per The Good Doctor 6.

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di venerdì 21 aprile 2023:

Rai Uno –Ci vuole un fiore: 2.072.000 spettatori (13.1% di share);

Canale 5 – Il Patriarca: 2.691.000 spettatori (16.4%);

Rai Due – The Good Doctor 6: 948.000 spettatori (5.1%);

Italia 1 – Run All Night – Una notte per sopravvivere: 889.000 spettatori (5%);

Rai Tre – Tre piani: 896.000 spettatori (5%);

Rete 4 – Quarto Grado: 1.293.000 spettatori (9.2%);

La7 – Propaganda Live: 739.000 spettatori (5.7%);

TV8 – 4 Ristoranti: 524.000 spettatori (2.8%);

Nove – Fratelli di Crozza: 1.078.000 spettatori (5.7%).

Ascolti tv venerdì 21 aprile 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: I Soliti Ignoti hanno totalizzato 4.554.000 spettatori (22.7%);

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 3.979.000 spettatori (21.3%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.691.000 persone (18,4%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.901.000 spettatori (25.2%) nella prima parte e nella seconda da 3.867.000 spettatori (26.6%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 1.720.000 telespettatori (16.2%) e poi 2.861.000 utenti (20.7%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 805.000 spettatori (4.2%) e 784.000 spettatori nella seconda (3.9%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.246.000 spettatori (6,5%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.648.000 spettatori (8.2%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.525.000 spettatori (7.6%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 128.000 spettatori (1.2%) nella prima parte e 216.000 spettatori (1.6%) nella seconda.

Ascolti tv venerdì 21 aprile 2023: il pomeriggio

Lo Speciale Amici molto sotto rispetto a Uomini e Donne.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.651.000 spettatori (16.3%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.737.000 spettatori (21.2%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.985.000 spettatori (22.5%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 542.000 spettatori (6.4%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.671.000 telespettatori (21.5%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.635.000 spettatori (22%);

Canale 5: Speciale Amici ha avuto un netto di 1.861.000 spettatori (19.2%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha convinto 1.478.000 spettatori (18%);

Canale 5: il daytime de L’Isola dei Famosi ha totalizzato 1.312.000 spettatori (16.5%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.183.000 spettatori (15%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.354.000 spettatori (15.4%);

Ascolti tv della mattina di venerdì 21 aprile 2023