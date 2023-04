Il Patriarca segna il ritorno di Claudio Amendola in Mediaset a distanza di 12 anni dal suo ultimo lavoro per il Biscione. Nella serie, di cui è protagonista e regista, interpreta il boss Nemo Bandera potente e chiacchierato imprenditore della città di Levante.

Il Patriarca è tratto da una storia vera? Nemo Bandera è realmente esistito?

Il personaggio interpretato da Claudio Amendola è esistito oppure è soltanto una figura immaginaria? Dietro alla trama della serie tv di Canale Cinque c’è una storia vera oppure no? La risposta è no, non c’è alcuna storia vera e nessun Nemo Bandera storico. Tuttavia il personaggio non è nuovo a livello di televisivo. Il Patriarca infatti è un remake di una serie spagnola intitolata Vivere senza permesso. Il protagonista si chiama Nemo Bandeira ed è interpretato da José Coronado.

La trama della serie tv italiana è quasi del tutto identica a quella della fiction spagnola. A cambiare è l’ambientazione. Il Patriarca è ospitato dai paesaggi della Puglia, in particolare di Bari e Monopoli, e di Roma, mentre le vicende di Vivere senza permesso si svolgono in Galizia. La serie di Amendola è stara girata dal novembre 2021 all’aprile 2022,

Location e dove è stata girata la serie tv Il Patriarca: Levante esiste?

Nemo Bandera si muove soprattutto nei paesaggi pugliesi ed è un potente uomo d’affari di Levante. Anche in questo caso si tratta di una città che non c’è se non a livello di sceneggiatura televisiva, Insomma, se qualcuno ha pensato di visitare un comune che si chiama Levante, sappia che non esiste.

Il Patriarca avrà una seconda stagione?

In Spagna, Vivere senza permesso ha già visto una seconda stagione. E Il Patriarca? Avrà un seguito? Alla domanda non c’è risposta al momento. Il motivo è semplice: dipenderà dagli ascolti che riuscirà a raccogliere su Canale Cinque. Se avrà buoni dati Auditel, come spiegato da Amendola di recente a Tv Sorrisi e Canzoni, è quasi certo che verranno stanziati fondi per girare nuovi episodi. L’attore ha infatti sottolineato che la produzione, laddove si otterranno ascolti soddisfacenti, ha già dato l’ok per mettere in cantiere la seconda stagione della fiction.

Numero puntate, quando va in onda e dove vedere Il Patriarca

In totale la serie consta di 12 episodi della durata di circa 50 minuti. La serie sarà trasmessa da Canale Cinque che provvederà a mandare in onda 2 episodi ogni venerdì sera in prime time. Di seguito il calendario dettagliato:

Venerdì 14 aprile: 1° e 2° episodio

Venerdì 21 aprile: 3° e 4° episodio

Venerdì 28 aprile: 5° e 6° episodio

Venerdì 5 maggio: 7° e 8° episodio

Venerdì 12 maggio: 9° e 10° episodio

Venerdì 19 maggio: 11° e 12° episodio

La serie è fruibile in streaming anche su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Dunque, chi si perde gli episodi il venerdì sera li può tranquillamente recuperare nei giorni successivi sulla piattaforma poc’anzi indicata.

Il cast

Questo il cast completo de Il Patriarca:

Claudio Amendola è Nemo Bandera : titolare della Deep Sea, ditta che usa come copertura dei suoi traffici illeciti, si trova costretto a trovare un suo erede in quanto scopre di avere una grave malattia.

: titolare della Deep Sea, ditta che usa come copertura dei suoi traffici illeciti, si trova costretto a trovare un suo erede in quanto scopre di avere una grave malattia. Antonia Liskova è Serena Bandera : moglie di Nemo e figlia del titolare originario della Deep Sea.

: moglie di Nemo e figlia del titolare originario della Deep Sea. Giulia Schiavo è Nina Bandera : figlia di Nemo e Serena, amante dell’arte.

: figlia di Nemo e Serena, amante dell’arte. Carmine Buschini è Carlo Bandera : figlio di Nemo e Serena, con alle spalle un passato da tossicodipendente.

: figlio di Nemo e Serena, con alle spalle un passato da tossicodipendente. Neva Leoni è Lara : figlia avuta da Nemo con l’ex compagna Ada, che poi ha lasciato per legarsi a Serena.

: figlia avuta da Nemo con l’ex compagna Ada, che poi ha lasciato per legarsi a Serena. Raniero Monaco di Lapio è Mario Rizzi : avvocato di Nemo e suo braccio destro negli affari illeciti.

: avvocato di Nemo e suo braccio destro negli affari illeciti. Giulia Bevilacqua è Elisa : spietata compagna di Mario.

: spietata compagna di Mario. Michele De Virgilio è Ferro.

Primo Reggiani è Monterosso.

Geno Diana è Buscemi.

Marius Bizau è Freddy.

Carlo Calderone è Malcom.

Antonio De Matteo è Tigre.

Cecilia Napoli è Alice Florio.

Alice Torriani è Monica.

La trama de Il Patriarca

Nemo Bandera è un imprenditore che ha portato la Deep Sea a diventare una delle aziende più redditizie della Puglia, grazie alle sue doti negli affari, ma anche grazie a traffici illeciti che hanno la base nel porto della sua città, Levante.

La vita del boss viene messa sottosopra dalla scoperta di essere malato e dalla consapevolezza che, a breve, non sarà più in grado di portare avanti le sue attività. Solo il fidato Ferro sa della patologia, mentre alla moglie Serena e ai suoi due figli, Nina e Carlo, Nemo spiega solo di volersi ritirare dagli affari e di voler decide il suo erede alla guida dell’azienda. Inizierà così una spietata faida per la successione.

L’avvocato della Deep Sea, il fascinoso e spregiudicato Mario, figlioccio di Nemo e compagno dell’ambiziosa Elisa, crede che sarà lui a subentrare a Nemo. Invece il Patriarca annuncia che a succedergli sarà uno dei suoi due figli di sangue che però non sembrano avere né l’esperienza né il carattere per guidare un’azienda così complessa.

Ma il sangue di Nemo ce l’ha anche una terza figlia, avuta prima del matrimonio e sempre tenuta fuori dalla famiglia: è la volitiva e ribelle Lara, con cui cerca di recuperare un rapporto dopo tanti anni di assenza. A rendere tutto più difficile per il Patriarca è anche l’offensiva congiunta che l’ispettore Monterosso e un boss locale, il Tigre, con l’aiuto del braccio destro Freddy, gli scatenano contro, proprio quando Nemo vorrebbe smettere con i traffici illegali che lo hanno arricchito fino a quel momento.