Ascolti tv ieri: che disastro Carlo Conti! Vince Ilary Blasi, tutti i dati

Non tutte le ciambelle escono col buco. Lo sa bene anche Carlo Conti: il suo ultimo esperimento televisivo, The Band, si è rivelato un flop. Di puntata in puntata ha perso telespettatori e consensi: il format non ha convinto più di tanto nonostante l’ottima giuria formata da Gianna Nannini, Carlo Verdone e Asia Argento. Venerdì 6 maggio 2022 a vincere la serata degli ascolti tv è stata l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, che ha convinto 2.483.000 telespettatori con il 18.26% di share.

The Band si è fermato a 2.126.000 con il 12.19%. Intanto Mediaset ha deciso, almeno per il momento, di sospendere il doppio appuntamento con il reality show, che avrà a disposizione dal 9 maggio solo la puntata del lunedì. La trasmissione durerà però più a lungo, fino alla fine di giugno, e a tal proposito sono sbarcate in Honduras tre nuove naufraghe: Mercedesz Henger, Marialaura De Vitis, Fabrizia Santarelli.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno – The Band: 2.126.000 spettatori e il 12.19% di share;

Rai Due – N.C.I.S: 1.294.000 spettatori e il 6.21% di share; N.C.I.S. Hawai’i: 1.003.000 5,32%;

Rai Tre – Germinal: 427.000 spettatori e il 2.17% di share;

Canale 5 – Isola dei Famosi: 2.483.000 spettatori e il 18.26% di share;

Italia 1 – Rocky IV: 1.083.000 spettatori e il 5.48% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.177.000 spettatori e il 7.83% di share;

La7 – Propaganda Live – Diario di Guerra: 710.000 spettatori e il 4.94% di share;

TV8 – I delitti del BarLume: 406.000 spettatori e il 2.13% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.275.000 spettatori e il 6.38% di share.

Ascolti tv venerdì 6 maggio 2022: il pomeriggio e il preserale

Rai Uno: Soliti Ignoti ha coinvolto 4.321.000 spettatori (21.07%).

Canale 5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.385.000 spettatori (16.42%).

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto nella prima parte 2.873.000 spettatori (22.29%) mentre nella seconda 4.162.000 (26.19%)

Canale 5: Avanti un altro in replica ha conquistato nella prima parte 1.972.000 spettatori (15.98%) mentre nella seconda 3.146.000 (20.39%).

Ascolti tv venerdì 6 maggio 2022: i dati del pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.785.000 spettatori (15.10%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore in replica ha raggiunto 1.453.000 spettatori (15.07%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.963.000 spettatori (18.68%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.502.000 spettatori (18.91%).

Canale 5: Una Vita ha conquistato 2.456.000 spettatori (19.41%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.826.000 spettatori (25.20%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.900.000 spettatori (21%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.664.000 spettatori (16%).

Ascolti della mattina di venerdì 6 maggio 2022