Isola dei Famosi 2022, 14esima puntata: chi ha perso al televoto, nominati

Ilary Blasi ha dato inizio alla 14esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 parlando di forti tensioni nate in Honduras negli ultimi giorni. Dopo di che, la padrona di casa ha confermato che questa sarà l’edizione più lunga di questo reality, in quanto la finale è prevista per il prossimo 27 giugno 2022. La puntata è andata avanti con Nicolas Vaporidis al centro della scena. Da parte di quelli che credeva suoi amici e alleati, l’attore ha ricevuto in settimana non poche critiche. Infatti, ha avuto qualche battibecco in diretta con i fratelli Tavassi.

Subito dopo, anche Lory Del Santo è stata protagonista di alcune discussioni. In questi giorni, non si è schierata con nessuna delle fazioni nate e questo genera dei forti dubbi tra i naufraghi. “Due comici che sono stati ingaggiati per farci ridere sempre”, così Lory risponde a Guendalina ed Edoardo. Quest’ultimo ha poi dovuto affrontare una sfida con Alessandro, con cui è legato da lunedì scorso, sulla sabbia. E non solo, il tutto è avvenuto di fronte alle tre nuove naufraghe: Mercedesz Henger, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli.

L’arrivo di queste new entry in Playa Palapa ha generato la gelosia di Carmen Di Pietro, sempre molto protettiva con il figlio Alessandro. È arrivato il momento del verdetto del televoto: il naufrago che ha dovuto abbandonare immediatamente la Palapa è stato Clemente Russo con il 10% dei voti (Nicolas 52%, Nick 38%). L’ex pugile ha dato il bacio di giuda a Nicolas. In seguito, il pubblico si è divertito attraverso una scenetta con protagonisti i Tavassi.

Guendalina ha compiuto un sacrificio per riabbracciare il suo fidanzato Federico: si è fatta tagliare i capelli da suo fratello Edoardo. Ovviamente, il lavoro non è stato semplice. La Tavassi non ha trattenuto lacrime e urla vedendo i suoi capelli scivolare via. Ma l’arrivo del fidanzato ha subito riportato il sorriso sul suo volto. Subito dopo, i naufraghi – divisi ancora nelle fazioni Cucaracha e Tiburon. A vincere sono stati i primi, che hanno potuto mangiare la parmigiana.

È arrivato il momento di assistere al confronto tra Roger Balduino, Estefania Bernal e Beatriz. Ci sono state non poche critiche sia per la coppia. Le parole di Estefania non hanno convinto, visto che è apparsa piuttosto tranquilla dopo le ultime dichiarazioni del modello. Beatriz ha lasciato l’Honduras, restando in buoni rapporti con Roger, mentre la Bernal è tornata su Playa Sgamada. Anche il saluto tra i due fidanzati ha lasciato un po’ tutti perplessi. Non sono apparsi come due persone entusiaste di rivedersi dopo giorni di lontananza.

La puntata dell’Isola 2022 di stasera è andata avanti con l’elezione del leader. Attraverso i voti espressi da tutti i naufraghi, hanno avuto la possibilità di contendersi il ruolo: Roger, Alessandro, Laura e Nick. Il modello brasiliano è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria.

Sono iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Laura Maddaloni e Lory Del Santo.