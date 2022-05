Isola, Tavassi: c’è il fidanzato ma ha il profumo di Mercedesz. La reazione

Guendalina ed Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi 2022 si sono ritagliati uno spazio da veri protagonisti. Insieme a Nicolas Vaporidis, pare siano loro i più amati dal pubblico di Canale 5. Nel corso della puntata di stasera, danno vita a un vero e proprio show, divertente solo per uno di loro. Infatti, per Guendalina non è un momento di risate e battute ironiche. Al contrario, la Tavassi si lascia andare a lacrime e urla. Il motivo? Ebbene, ha modo di incontrare finalmente il suo fidanzato Federico, da lei chiamato “Cuore”.

Per rivederlo, Guendalina deve però compiere un sacrificio: tagliare i suoi amati capelli. Ilary Blasi chiede a Edoardo di prendere tra le mani pettine e forbice. Prima di iniziare, c’è un’immagine di riferimento: la foto della conduttrice quando conduceva il GF Vip con una delle sue parrucche. Il taglio è abbastanza corto e scalato. Inizialmente, la Tavassi non accetta di sottoporsi a questo ‘sacrificio’, ma poi cede. Edoardo prende la palla al balzo per far divertire il pubblico e tutti i presenti in studio.

Con l’ironia che lo contraddistingue, in modo del tutto spontaneo, regala un momento simpatico mentre taglia i capelli a Guendalina all’Isola 2022. Quest’ultima non è per nulla divertita, ovviamente. Non avrebbe mai voluto tagliare i suoi capelli, composti anche da extension. “Certo sono tue perché lei hai pagate. C’è tutta Italia che fa il tifo per te”, ironizza Ilary.

“No Edoardo ti prego! No! Io ci lavoro con i miei capelli. Guarda che ha fatto!”, urla Guendalina mentre Edoardo taglia a caso i suoi capelli. La Blasi le consiglia di stare ferma, ma non c’è nulla da fare. La Tavassi è disperata e non riesce a trattenere le lacrime. Subito dopo, ritrova il sorriso quando riceve la sua graditissima sorpresa in Honduras.

Inizialmente crede che si tratti solo di un video messaggio. E in effetti Federico ha registrato un video, che si è concluso con un suo invito: dovrà guardare in alto, verso il cielo. A questo punto, è possibile vedere un elicottero arrivare verso l’isola. Ilary Blasi ora può annunciarlo: Federico è approdato in Honduras per riabbracciarla.

Un lungo viaggio solo per ritrovarsi con Guendalina, che in lacrime per l’emozione lo abbraccia e lo bacia subito. Ilary non vuole interrompere questo momento e permette loro di continuare a trascorrere altri minuti insieme. Prima, però, la Tavassi spiazza tutti: “Ma ha lo stesso profumo di Mercedesz (Henger)”.

Quest’ultima è appena entrata in gioco come una nuova naufraga e, in questi giorni, ha atteso questo momento in hotel, affrontando anche dei problemi. “E chiediti perché”, ironizza dallo studio Nicola Savino, facendo presente il passaggio dall’albergo. “Allora qualcosa è andato storto”, commenta ridendo Ilary.

Guendalina chiede il motivo a Federico di questo particolare, ma poi non si lascia trasportare da alcun dubbio. Infatti, continua a baciare e a stringere a sé il suo ‘Cuore‘.