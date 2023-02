By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda giovedì 16 febbraio 2023

Che Dio ci aiuti segna una calo non indifferente, raggiungendo 4 milioni di spettatori e il 20.7% di share (la puntata prima dello sto del Festival è stata vista da 4.4 milioni di persone, dunque la fiction è stata abbandonata da 400mila utenti). Non brilla nemmeno il GF Vip 7 che però, mantiene il suo zoccolo duro di pubblico intercettando quasi 2.5 milioni di persone (18.7%). Tv8 è il terzo canale più visto del palinsesto generalista, grazie alla messa in onda del match di Europa League Juventus-Nantes che è stato seguito da 1.9 milioni di appassionati (9%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 16 febbraio 2023:

Rai Uno – Che Dio ci aiuti ha appassionato 4.017.000 spettatori (20.7%)

Canale 5 – Il Grande Fratello Vip è stata seguita da una media di 2.480.000 spettatori (18.7%);

Rai Due – Il film Anna è stato visto da 1.002.000 persone (5.1%);

Italia Uno – Harry Potter e il Principe Mezzosangue l’hanno seguito in 959.000 spettatori (5.5%);

Rai Tre – Lo show splendida cornice di Geppi Cucciari è stato visto da 725.000 spettatori (3.5%);

Rete 4 – Dritto e rovescio ha raggiunto 851.000 spettatori (5.4%);

La 7 – Piazzapulita ha convinto 757.000 persone (4.9%);

Nove – Tutte contro lui – The Other Woman è stato seguito da 328.000 persone (1.7%);

Tv8 – Juventus-Nantes ha appassionato 1.917.000 spettatori (9%)

Ascolti tv giovedì 16 febbraio 2023: preserale e access prime time

Soliti Ignoti e L’Eredità sempre leader di fascia.

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 4.901.000 spettatori (21.9%);

Canale5: Striscia la Notizina ha convinto una media di 3.885.000 spettatori (17.4%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.341.000 spettatori (23.2%) nella prima parte e nella seconda da 4.688.000 (26.7%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 2.391.000 telespettatori (17.6%) nella prima parte e ne ha convinti 3.555.000 (21%) nella seconda;

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 927.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e ne ha avuti 851.000 (3.8%) nella seconda.

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.450.000 spettatori (6.7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.657.000 spettatori (7.4%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.479.000 spettatori (6.7%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 189.000 spettatori (1.3%) nella prima parte e 227.000 spettatori (1.3%) nella seconda

Ascolti tv giovedì 16 febbraio 2023: il pomeriggio

Uomini e Donne al 27%, bene le soap Beautiful e Terra Amara.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.808.000 spettatori (17.5%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.808.000 spettatori (20.7%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.359.000 spettatori (22%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 496.000 spettatori (5.6%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.525.000 telespettatori (19.7%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.771.000 spettatori (22.8%);

Canale 5: Uomini e Donne ha registrato 2.763.000 spettatori (27%);

Canale 5: Il daytime di Amici è stato visto da 1.728.000 spettatori (19.9%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha appassionato 1.568.000 spettatori (18.8%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.268.000 spettatori (14.4%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha registrato 1.721.000 spettatori (16%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 16 febbraio 2023

Viva Rai2 di nuovo sopra al 17% di share. In lieve calo Mattino Cinque