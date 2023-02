Canale Cinque, con la sfida di Champions League Eintrach Francoforte – Napoli, quasi appaiato alla fiction di Rai Uno Che Dio ci aiuti. Il match ha raccolto 4.3 milioni di utenti (20.3%), la serie tv 4 milioni di persone (20.7%). Che Dio ci aiuti in leggero calo rispetto a lunedì, quando già era stata protagonista di un tonfo, perdendo circa 400mila utenti. L’esordio di Belve in prima serata su Rai Due non è stato per nulla brillante: il programma di Francesca Fagnani è stato seguito soltanto da 839mila telespettatori (4.5%). Senza dubbio ci si aspettava molto di più. Le Iene, su Italia Uno, hanno interessato oltre 1.2 milioni di utenti (8.8%), doppiando, in termini di share, Belve. Sul fronte talk politici l’ha spuntata ancora una volta DiMartedì (6.3%) che ha battuto #Cartabianca (4.6%) e Fuori dal coro (5.6%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 21 febbraio 2023:

Rai Uno – Che Dio ci aiuti ha appassionato 3.978.000 spettatori (20.7%);

Canale Cinque – Champions League Eintracht Francoforte-Napoli ha avuto 4.295.000 spettatori (20.3%);

Rai Due – Belve ha coinvolto 839.000 spettatori (4.5%);

Italia Uno – Le Iene ha avuto un ascolto medio di 1.246.000 spettatori (8.8%);

Rai Tre – #Cartabianca ha convinto 798.000 persone (4.6%);

Rete Quattro – Fuori dal coro ha raggiunto 843.000 spettatori (5.6%);

La7 – DiMartedì ha interessato 1.138.000 spettatori (6.3%);

TV8 – Amore, romanticismo e cioccolato ha fatto compagnia a 269.000 spettatori (1.3%);

Nove – Hanna ha catturato 253.000 spettatori (1.3%);

Ascolti tv martedì 21 febbraio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 4.649.000 spettatori (21.2%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.872.000 spettatori (18.6%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.509.000 spettatori (24.5%) nella prima parte mentre nella seconda 4.850.000 (27.7%);

Canale 5: Avanti un altro ha registrato 2.263.000 spettatori (17%) nella prima parte e ne ha avuti 3.539.000 (21%) nella seconda;

Rete Quattro: Stasera Italia ha avuto 971.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 964.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.294.000 spettatori (6.2%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.563.000 spettatori (7%);

LA7: Otto e Mezzo ha interessato 1.434.000 spettatori (6.6%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 226.000 spettatori (1.3%).

Ascolti tv martedì 21 febbraio 2023: il pomeriggio

Volano Terra amara e Uomini e Donne, bene Diaco con Bella Ma’ al 6.4%.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.496.000 spettatori (14.3%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.700.000 spettatori (18.8%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.168.000 spettatori (20%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 591.000 spettatori (6.4%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.483.000 spettatori (19%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.739.000 spettatori (22.9%);

Canale Cinque: Uomini e Donne ha coinvolto 2.698.000 spettatori (26%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 1.762.000 spettatori (19.5%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.547.000 spettatori (17.1%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.250.000 spettatori (13.8%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.697.000 spettatori (15.7%).

Ascolti tv della mattina di martedì 21 febbraio 2023

Altro boom di Viva Rai Due al 18.8%.