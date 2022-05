Ascolti tv ieri: Champions fa il botto, Rai1 tiepido, Verissimo garanzia

By

Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di sabato 28 maggio

Canale Cinque, con la finale di Champions League Liverpool – Real Madrid, ha fatto il pieno di ascolti, intercettando 6.1 milioni di utenti e uno share pari al 33.7%. Al resto degli altri canali sono rimaste le briciole. Su Rai Uno, il film Tutti in piedi ha interessato oltre 2 milioni di spettatori (11.6%): numeri non entusiasmanti ma nemmeno disastrosi. Il terzo programma più visto del prime time è stato il film proposto da Italia Uno, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, che ha raggiunto quasi 1 milione di utenti. A seguire Banana Joe (Rete Quattro), Le regole della pazzia (Rai Due) e Sapiens – Un solo pianeta (Rai Tre).

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: Tutti in piedi ha intrattenuto 2.083.000 telespettatori (11.6%)

Rai Due: Le regole della pazzia ha raccolto 821.000 spettatori (4.3%).

Rai Tre: Sapiens, un solo pianeta ha tenuto compagnia a 656.000 spettatori (3.9%).

Canale 5: Calcio – Finale Champions League – Liverpool Vs Real Madrid ha appassionato 6.090.000 persone (33.7%)

Italia 1: Mrs. Doubtfire Mammo per sempre è stato seguito da 956.000 spettatori (5.6%)

Rete 4: Banana Joe ha totalizzato 918.000 telespettatori (5.1%)

La 7: Sotto il segno del pericolo ha registrato 467.000 persone (2.7%)

Tv 8: The Princes and the Press – I segreti dei Windsor ha contato su 154.000 persone (0.8%)

Nove: Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani ha raggranellato 350.000 utenti (1.9%)

Ascolti tv sabato 28 maggio 2022: access prime time e preserale

Rai 1: I Soliti Ignoti ha avuto 4.077.000 utenti (21.9%).

Canale 5: Striscia la notizina ha intrattenuto 3.263.000 spettatori (19.6%).

Rai 1: L’Eredità ha totalizzato 2.382.000 spettatori nella prima parte (21.2%) mentre nella seconda parte ne ha avuti 3.475.000 (25.3%).

Canale 5: Avanti il primo ha ottenuto 1.640.000 utenti (15.3%) mentre Avanti un altro ne ha avuti 2.575.000 (19.4%).

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 28 maggio 2022

Dedicato riesce ad andare oltre il 10% di share. Boom per la tappa del Giro d’Italia. Verissimo si conferma leader di fascia.