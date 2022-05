Canale5, finale Champions League: figuraccia. I reali motivi del patatrac

Un ritardo surreale, senza precedenti. Un patatrac imbarazzante. L’attesissima finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, trasmessa in prime time su Canale Cinque, avrebbe dovuto cominciare alle 21. Peccato che a pochi minuti dal calcio di inizio si è capito che il match sarebbe slittato. Inizialmente si è parlato di un ritardo di 15 minuti, poi di trenta, infine si è andati oltre la mezzora. La competizione ha avuto il via alle 21.36. Una figuraccia planetaria che ha avuto diverse cause. Intanto, Massimo Callegari e Roberto Cravero, i due telecronisti designati per la partita, hanno intrattenuto milioni di spettatori sintonizzati sulla rete ammiraglia Mediaset, cercando di mettere una pezza ‘televisiva’ alla sconcertante organizzazione dell’evento. Ma perché si è giunti a una simile situazione?

Perché Liverpool – Real Madrid è iniziata con un ampio ritardo

Il ritardo è scaturito dal fatto che al Parco dei Principi di Parigi (lo stadio designato per la finale) molti tifosi inglesi non sono riusciti ad accedere per l’inizio della partita. Tra le cause ci sarebbe il fatto che i controlli di sicurezza delle forze dell’ordine, secondo quanto riferito dai media inglesi, avevano solo due postazioni aperte per il prefiltraggio.

Si è così venuta a creare una ressa agli ingressi dell’impianto sportivo parigino. In particolare la situazione è diventata alquanto pericolosa nel sottopassaggio di Avenue du Stade de France. Altra falla dell’organizzazione sarebbe stata l’esigua presenza di poliziotti e gendarmi – anche se poi la prefettura di Parigi ha reso noto che il cordone di protezione ha retto ai tentativi di irruzione.

Altra causa del caos che si è generato è imputabile a uno sciopero, ovviamente mirato, che ha coinvolto il flusso della linea B della Rer, una dei due tragitti che conducono allo stadio: circa un terzo dei treni è stato soppresso.

Poco prima che iniziasse il match, alcuni tifosi del Liverpool senza biglietto hanno scavalcato i cancelli ed hanno tentato di entrare nello stadio. La polizia, sempre secondo i media inglesi, per sedare l’irruzione ha usato metodi pesanti e poco “ortodossi”. Sui social, centinaia di migliaia di utenti di tutto il mondo hanno fatto piovere feroci critiche per il surreale ritardo registratosi.