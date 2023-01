C’è posta per te resta una certezza per Mediaset e per la tv italiana in generale. Sono passati venti anni dalla prima edizione ma il people show continua ad essere uno dei più amati dagli italiani, persone comuni e Vip. Fedez e Chiara Ferragni non si sono persi l’esordio della stagione 2023, documentato ovviamente tutto sui social network, così come Sabrina Ferilli. Niente da fare per Tali e Quali, la versione Nip del popolare format di Carlo Conti: a vincere la serata è stata Canale 5, che ha conquistato quasi cinque milioni di telespettatori.

Gli ascolti tv del prime time di sabato 7 gennaio 2023:

Rai Uno, Tali e Quali è stato seguito da 3.252.000 telespettatori con il 18.88% di share;

Canale 5, C’è posta per te ha appassionato 4.898.000 spettatori (30.16%);

Rai Due, La bella stagione ha convinto 737.000 spettatori (3.98%);

Italia Uno, Cattivissimo me 2 ha ottenuto 824.000 spettatori (4.33%);

Rai Tre, Città Segrete ha totalizzato 1.184.000 spettatori (6.9%);

Rete 4, Gran Torino ha raggiunto 525.000 spettatori (2.9%);

La 7, Giochi di potere ha convinto 386.000 persone (2.1%);

Tv 8, Un incontro regale ha totalizzato 365.000 spettatori (1.9%);

Nove, Il Monaco ha raggiunto 241.000 persone (1.30%).

Ascolti tv sabato 7 gennaio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno, Soliti Ignoti ha convinto 4.237.000 telespettatori (21.71%);

Canale 5, Striscia la notizia è stato seguito da 3.642.000 persone (18.71%);

Rai Due, Tg 2 Post ha totalizzato 953.000 spettatori (4.97%);

Italia Uno, NCIS è piaciuto a 1.253.000 telespettatori (6.51%);

Rai Tre, Le parole ha appassionato 982.000 persone (5.25%) nella prima parte e 1.4000.000 spettatori (7.16%) nella seconda;

Rete 4, Controcorrente ha ottenuto nella prima parte del programma 759.000 (3.98%) mentre nella seconda 688.000 (3.50%);

La 7, In onda ha raggiunto 688.000 persone (3.54%);

Tv 8, 4 Ristoranti ha tenuto incollato al piccolo schermo 664.000 (3.44%);

Nove, I migliori fratelli di Crozza è piaciuto a 302.000 (1.60%).

Ascolti tv sabato 7 gennaio 2023: il pomeriggio

Italia Sì! di Marco Liorni su Rai Uno dà del filo da torcere a Verissimo di Silvia Toffanin, in onda da tempo con il doppio appuntamento settimanale.