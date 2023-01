C’è posta per te è tornato in onda sabato 7 gennaio 2023. Tra gli ospiti della prima puntata Can Yaman. L’attore turco si è presentato nello studio di Maria De Filippi più bello che mai. Capelli lunghi – sta girando una nuova serie storica per Disney + dal titolo El Turco – e fasciato in un outfit aderente che ben metteva in mostro il suo fisico palestrato e atletico.

L’ex fidanzato di Diletta Leotta, oggi felicemente single, è stato chiamato dal signor Giuseppe per fare una sorpresa alla moglie Francesca, per ringraziarla di quello che ha fatto per lui dopo un incidente in doccia che gli ha bloccato gli arti inferiori. La donna, nonostante il lavoro da farmacista e ben cinque figli, non ha mai trascurato il marito. Da anni non si perde neppure un lavoro televisivo di Can Yaman.

È da tempo una grande fan del 33enne e ha accolto con gioia Can Yaman, che le ha regalato una sua collanina, “per creare un legame” e alcuni giocattoli per i suoi bambini. L’interprete si è poi complimentato per la forza e la tenacia di Francesca.

“Sei fortissima, complimenti. In questo periodo mi sento solo, magari avessi una persona forte come te e resiliente come te accanto a me. Magari vengo a Salerno, se hai una sorella, con la scusa di prendere una medicina in farmacia…”

Parole dolcissime, quelle del 33enne, ma la sua presenza a C’è posta per te ha fatto allo stesso tempo storcere il naso a più di qualche telespettatore… La maggior parte del pubblico, infatti, non ha apprezzato la scelta di Maria De Filippi di richiamare Can Yaman a C’è posta per te. Per l’attore si tratta praticamente della quarta volta nel fortunato people show di Canale 5. Da quando è diventato popolare in Italia la conduttrice Mediaset ha invitato ogni anno nel suo programma l’affascinante turco.

Una scelta che sicuramente da un lato fa piacere alle fan più scatenate di Can Yaman ma che dall’altra rende C’è posta per te praticamente sempre uguale, senza alcun guizzo di novità che magari farebbe bene dopo così tante edizioni.

“Tutti gli anni si inizia sempre con lo stesso ospite”, ha rimarcato più di qualcuno su Facebook. C’è chi invece ha tirato altri ospiti spesso presenti a C’è posta per te: “Can Yaman? Una novità! A quando la Littizzetto, Greggio e Iacchetti?”.