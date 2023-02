Ultima sfida tra C’è posta per te e Tali e Quali Show. Sabato 4 febbraio è giunto al termine il torneo dei Nip di Carlo Conti. Il programma è stato battuto di settimana in settimana dal people show di Maria De Filippi ma si è difeso bene, crescendo di puntata in puntata. La finale è stata la più vista di questa edizione attirando l’attenzione di 3.676.000 spettatori con il 22.10% di share. Bene come sempre il risultato della trasmissione di Canale 5, che ha visto protagonisti Federica Pellegrini con il marito Matteo Giunta e i ragazzi de Il Volo.

Gli ascolti tv del prime time di sabato 4 febbraio 2023:

Rai Uno, Tali e Quali è stato seguito da 3.676.000 telespettatori con il 22.10% di share;

Canale 5, C’è posta per te ha appassionato 4.472.000 spettatori (29%);

Rai Due, FBI ha convinto 776.000 spettatori (4%) nel primo episodio mentre FBI International ha totalizzato 649.000 (3.6%);

Italia Uno, Il ragazzo che diventerà re ha ottenuto 932.000 spettatori (5.1%);

Rai Tre, Città Segrete ha totalizzato 1.076.000 spettatori (6.4%);

Rete 4, Non c’è due senza quattro ha convinto 625.000 spettatori col 3.5% di share;

La 7, Allarme rosso ha convinto 337.000 persone (1.9%);

Tv 8, 4 Ristoranti ha totalizzato 385.000 spettatori (2%);

Nove, Bombe su Auschwitz ha raggiunto 167.000 persone (0.9%).

Ascolti tv sabato 4 febbraio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno, Prima Festival è stato seguito da 3.813.000 spettatori col 20.10% di share;

Rai Uno, Soliti Ignoti ha convinto 4.372.000 telespettatori (22.6%);

Canale 5, Striscia la notizia è stato seguito da 3.955.000 persone (20.5%);

Rai Due, Tg 2 Post ha totalizzato 510.000 spettatori (2.6%);

Italia Uno, NCIS è piaciuto a 1.141.000 telespettatori (6%);

Rai Tre, Le parole ha appassionato 1.186.000 persone (6.4%) nella prima parte e 1.619.000 spettatori (8.4%) nella seconda;

Rete 4, Controcorrente ha ottenuto nella prima parte del programma 794.000 (4.2%) mentre nella seconda 785.000 (4.1%);

La 7, In onda ha raggiunto 647.000 persone (3.3%);

Tv 8, 4 Ristoranti ha tenuto incollato al piccolo schermo 281.000 (1.45%);

Nove, I migliori fratelli di Crozza è piaciuto a 303.000 (1.56%).

Ascolti tv sabato 4 febbraio 2023: il pomeriggio