Federica Pellegrini ha risposto ad alcune domande, curiosità e pure qualche insinuazione dei follower dopo la sua ospitata a C’è posta per te col marito Matteo Giunta. L’ex nuotatrice è stata chiamata da Ida, che ha voluto fare una sorpresa a sua madre, suo padre e sua sorella che hanno fatto di tutto quando lei ha dovuto lottare contro un tumore al seno. Una storia di profondo amore famigliare, che ha fatto commuovere la sportiva, convolata a nozze con la sua dolce metà nell’agosto 2022.

Su Instagram Federica Pellegrini ha sponsorizzato la sua ospitata a C’è posta per te, scatenando qualche hater che ha messo in discussione la serietà del programma di Maria De Filippi. “Mi sembra sempre tutto finto”, si è lamentato qualcuno, insinuando che le storie del people show siano in realtà inventate. La campionessa olimpionica ha smentito categoricamente tutto: “Ti posso assicurare che non c’è niente di finto”.

A dare manforte a Federica Pellegrini un’altra follower, che sembra aver avuto in passato un rapporto diretto con C’è posta per te: “Vi posso assicurare per mia esperienza personale che è tutto vero ed è tutto stupendo e speciale, da Maria al programma, dagli ospiti all’organizzazione e all’accoglienza”.

Critiche a Federica Pellegrini dopo l’ospitata a C’è posta per te

Qualche utente ha invece criticato la presenza di Federica Pellegrini a C’è posta per te: “Che tristezza, da campionessa a comparsa in programmi culturali”. L’ex fiamma di Filippo Magnini ha replicato con durezza: “E le altre due volte che sono stata ospite e nuotavo? Cosa cambia?”. Questa è infatti la terza volta che la Pellegrini viene invitata da Maria De Filippi nella trasmissione del sabato sera di Canale 5.

Parallelamente alla sua attività sportiva la 34enne ha fatto diverse incursioni nel mondo della televisione. E intende proseguire su questa strada anche dopo l’addio al nuoto: prossimamente sarà infatti concorrente a Pechino Express, sempre in coppia col marito ed ex allenatore Matteo Giunta.

Federica Pellegrini è incinta?

Federica Pellegrini e Matteo Giunta fanno coppia fissa dal 2018 e il 27 agosto 2022 hanno coronato il loro amore convolando a nozze a Venezia. I due si conoscono da anni, infatti il 40enne è subentrato come allenatore dell’atleta nel 2013 a seguito della scomparsa del suo storico istruttore, Alberto Castagnetti.

E ancor prima, Giunta era il tecnico di Federica e di Filippo Magnini, il quale ai tempi era legato sentimentalmente alla Pellegrini. A seguito della rottura con Magnini, scoppia l’amore con Matteo, che tra l’altro è il cugino dell’ex nuotatore e attuale marito della showgirl Giorgia Palmas.

Nelle ultime settimane ha fatto il giro del web la notizia di una presunta gravidanza della Pellegrini, che ha replicato in maniera ironica su Instagram. Sul suo profilo, ritraendosi con un un drink in mano, ha scritto: “Solo i barman sanno la verità”. Successivamente, ha chiarito definitivamente in un’intervista: “Per ora non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare”.