Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 30 novembre 2022

Caos nella rilevazione degli ascolti. Ieri, mercoledì 30 novembre, per via di un problema tecnico, non sono stati diffusi i numeri relativi alla giornata di martedì 29 novembre. Numeri che sono stati divulgati lungo la mattinata di giovedì 1 dicembre. Il disguido ha provocato anche lo slittamento della pubblicazione dei dati auditel inerenti al 30 novembre.

Riassumendo, i dati del 29 novembre sono usciti nella mattinata dell’1 dicembre mentre quelli del 30 novembre sono stati resi noti nel pomeriggio, sempre dell’1 dicembre.

Detto ciò, ieri, il match Argentina-Polonia (Rai Uno) ha fatto incetta di utenti, ben 6.6 milioni, e di share, 30%. Curva in calo nel momento in cui ha preso la linea Il Circolo dei Mondiali, che ha convinto 2 milioni di persone (11%). Zelig – Svisti e mai Visti (Canale Cinque) ha invece avuto l’attenzione di oltre 2.3 milioni di utenti (16.6%), numeri più che sufficienti.

Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli (Rai Tre) è volato, raggiungendo quasi 2.4 milioni di spettatori (14.4%). Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 30 novembre 2022:

Rai Uno – Mondiali di Calcio Argentina-Polonia ha appassionato 6.661.000 spettatori (30%). A seguire, Il Circolo dei Mondiali ha avuto 2.014.000 spettatori (11%);

Canale Cinque – Zelig – Svisti e mai Visti ha avuto 2.361.000 spettatori (16.6%);

Rai Due – Il destino di Ruby ha coinvolto 1.072.000 spettatori (5.5%);

Italia Uno –La Furia dei Titani ha avuto un ascolto medio di 839.000 spettatori (4.3%);

Rai Tre – Chi l’ha visto? ha convinto 2.377.000 persone (14.4%);

Rete Quattro – Controcorrente Prima Serata ha raggiunto 691.000 spettatori (5%);

La7 – Atlantide ha interessato 371.000 spettatori (2.9%);

TV8 – X Factor 2022 ha avuto 383.000 spettatori (2.3%);

Nove – Il potere dei soldi ha catturato 224.000 spettatori (1.3%);

Ascolti tv mercoledì 30 novembre 2022: preserale e access prime time

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.494.000 spettatori (15.6%);

Rai Uno: L’Eredità – Sfida Mondiale ha raccolto 3.418.000 spettatori (22.1%);

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 2.364.000 spettatori (15.9%) nella prima parte e ne ha avuti 3.571.000 (20.2%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 896.000 spettatori (4%) nella prima parte e 933.000 spettatori (4.1%), nella seconda parte;

Rai3: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.345.000 spettatori (6%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.911.000 spettatori (8.5%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.386.000 spettatori (6.2%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 242.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv mercoledì 30 novembre 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno + (per il periodo dei Mondiali) ha interessato 1.723.000 spettatori (15.4%);

Rai Uno: Tunisia-Francia, Mondiali Qatar 2022, ha intrattenuto 2.514.000 spettatori (23.3%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.461.000 spettatori (18.6%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.235.000 spettatori (18.4%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto 2.636.000 spettatori (25.1%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.803.000 spettatori (17.8%), quello di Amici ne ha avuti 2.022.000 (21.2%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.351.000 spettatori (12.5%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 2.211.000 spettatori (17%).

Ascolti tv della mattina di mercoledì 30 novembre 2022