Ascolti tv ieri: Canale5 male, Mondiali ok, D’Amico tenta la ripresa

Spagna-Giappone, match dei Mondiali del Qatar trasmesso da Rai Uno, ha avuto quasi 5 milioni di utenti e uno share pari al 23.6%. Numeri che confermano ancora una volta quanto il torneo calcistico più blasonato del pianeta sia seguito nonostante non vi partecipi l’Italia. Male invece la miniserie proposta da Canale Cinque: Passaporto per la libertà ha coinvolto quasi 1.7 milioni di spettatori (11.6%), 300mila in meno rispetto a sette giorni fa. L’ammiraglia Mediaset, sul fronte fiction, continua a non ottenere i risultati sperati.

Ilaria D’Amico, su Rai Due con Che c’è di nuovo, un po’ meglio rispetto ai disastrosi esordi (ma comunque sempre deludente): ha convinto 539mila utenti (3.5%). Da segnalare le ottime performance di Confusi e Felici (Rai Tre) e Dritto e Rovescio (Rete Quattro).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 1 dicembre 2022:

Rai Uno, Spagna-Giappone (Mondiali Qatar 2022): 4.953.000 telespettatori con il 23.6% di share; a seguire Il Circolo dei Mondiali ha ottenuto 2.276.000 spettatori con il 12.6%;

Canale 5, Passaporto per la libertà: 1.691.000 spettatori l’11.6% di share;

Rai Due, Che c’è di nuovo: 539.000 telespettatori e il 3.5% di share;

Italia Uno, Mi Presenti i Tuoi?: 1.004.000 spettatori e il 5.7% di share;

Rai Tre, Confusi e Felici: 1.308.000 spettatori e il 7% di share;

Rete 4, Dritto e Rovescio: 1.143.000 spettatori e l’8.5%di share;

La 7, PiazzaPulita: 824.000 spettatori il 6.7% di share;

Tv 8, 4 Ristoranti: 485.000 spettatori il 3% di share;

Nove, Sulle tracce dell’assassino: il caso Yara: 305.000 spettatori l’1.6% di share.

Ascolti tv giovedì 1 dicembre 2022: preserale e access prime time

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.757.000 spettatori (17.6%);

Rai Uno: L’Eredità – Sfida Mondiale ha raccolto 3.208.000 spettatori (22.1%);

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 2.317.000 spettatori (16.3%) nella prima parte e ne ha avuti 3.638.000 (21.6%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 860.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 893.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte;

Rai3: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.284.000 spettatori (6.2%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.693.000 spettatori (7.9%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.389.000 spettatori (6.6%);

La7: Lingo – La Prima Sfida ha raccolto 169.000 spettatori (1.2%) mentre Lingo – Parole in Gioco ha avuto 232.000 spettatori (1.4%)

Ascolti tv giovedì 1 dicembre 2022: il pomeriggio

Pomeriggio Cinque, senza la concorrenza de La Vita in Diretta che ha lasciato il posto ai Mondiali, di nuovo oltre i 2 milioni di spettatori.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno + (per il periodo dei Mondiali) ha interessato 1.789.000 spettatori (16.4%);

Rai Uno: Croazia-Belgio, Mondiali Qatar 2022, ha intrattenuto 2.569.000 spettatori (25.3%);

Rai Due: Bella Mà Extra ha avuto 583.000 spettatori (6.2%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.656.000 spettatori (20.9%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.398.000 spettatori (19.9%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto 2.471.000 spettatori (24.2%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.576.000 spettatori (16.8%), quello di Amici ne ha avuti 1.807.000 (19.5%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.413.000 spettatori (13.8%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 2.152.000 spettatori (17.5%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 1 dicembre 2022

Mattino 5 vola (23% di share), molto bene anche Antonella Clerici al 18.2%.