A Pomeriggio Cinque, come di consueto, nel corso della puntata di giovedì 1 dicembre si è passati in un amen da un tema serissimo a una questione leggerissima, vale a dire i ritocchini a cui è ricorsa Guendalina Tavassi. L’influencer ha spiegato dettagliatamente a quali interventi si è sottoposta, smentendo diverse dicerie sul suo conto. Nonostante ciò è stata stroncata dagli ospiti in studio e pure dalla padrona di casa, Barbara d’Urso che, curiosità, ha mostrato le sue rughe, dimostrando di non aver fatto uso del cosiddetto botulino. Insomma, Carmelita ha colto la palla al balzo per allontanare una volta di più le voci che la vorrebbero ‘rifatta’.

“Come potete vedere è molto sobria, tira indietro i capelli Guendalina. E comunque rompiamo gli schemi e diciamo che una può vestirsi anche come vuole”. Così Barbara d’Urso nel presentare la Tavassi, sbarcata in studio con un décolleté prorompente. A questo punto l’influencer romana ha chiarito: “Quanti interventi ho fatto? Sul viso ho rifatto solo il naso, e qualche punturina alla bocca, un po’ di filler”. E il seno? Nulla? “Prima il seno era di più, ho allattato tre figli. Ho dovuto fare la riduzione”. “I glutei mai ritoccati, davvero, sono miei”, ha sottolineato Guendalina che ha anche spiegato di avere fatto il botulino

Caterina Collovati, tra gli ospiti del talk, ha stroncato l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi dopo aver visto alcune sue foto risalenti a una quindicina di anni fa: “Eri bellissima, ti è presa un po’ una mania, fermati”. Della stessa opinione Enrica Bonaccorti, anche lei tra le personalità intervenute in studio: “Ma che devi fare dal chirurgo? Non ne hai bisogno”. Guendalina, donna molto autoironica e per nulla permalosa, ha accettato di buon grado le critiche.

Adoriamo il look basso profilo di Guendalina Tavassi per il nostro giovedì pomeriggio #Pomeriggio5 pic.twitter.com/IzNZH3yeZu — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 1, 2022

Infine, sulla questione, è intervenuta Barbara d’Urso. “Amiche mie – ha spiegato la conduttrice in forza a Mediaset -, sapete cos’è il botox? Si tratta di una tossina usata per attenuare le rughe. Quando vedete una come me che quando alza le sopracciglia è piena di rughe vuol dire che non fa il botox. Quando vedete Guendalina che ha una sorta di piazza in fronte vuol dire che ha fatto il botox”. Nel pronucniarsi, ‘Barbarella’ ha alzato le sopracciglia, dando prova di avere delle rughe. Insomma, ha voluto dare un esempio plastico di quanto sostenuto, risposta diretta a quelle persone (e non sono poche) che insistono nel dire che sia rifatta e abbia fatto ampio uso del botulino.

Pomeriggio 5, ascolti in crescita senza concorrenza

Barbara d’Urso è tornata a sorridere sul fronte ascolti. Nella puntata di mercoledì 30 novembre, Pomeriggio Cinque ha coinvolto ben 2.211.000 spettatori (17% di share). Un dato ottimo, prontamente sottolineato dalla conduttrice campana con una Story Instagram. Da segnalare, però, che La Vita in Diretta di Alberto Matano (Rai Uno), diretto concorrente che ha quasi sempre battuto il talk dell’ammiraglia Mediaset nel 2022, non è andato in onda.