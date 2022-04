Ascolti tv ieri: botto Canale5, Le Iene e Rai1 arrancano, ok Sciarelli

La serata televisiva di ieri, mercoledì 20 aprile 2022, ha avuto come principali protagonisti Le Iene, Chi l’ha Visto e la partita di Coppa Italia Juventus-Fiorentina, che ha intrattenuto la fetta più grande di pubblico. Secondo ciò che riportano ascolti tv di ieri 20 aprile 2022 il programma investigativo in onda su Italia Uno condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari ha raccolto ancora meno spettatori delle ultime settimane. Le Iene ha infatti fatto registrare solo l’8.5% di share. Chi l’ha Visto, in onda su Rai3 con Federica Sciarelli, ha fatto meglio arrivando al 10.2%. Su Rai 1 è stato dato spazio al cinema, con il film The Help che ha toccato il 13.8%. Su Rai 2 sono andate in onda le serie tv The Good Doctor e The Resident, mentre Rete4 e La7 hanno trasmesso i programmi di approfondimento Controcorrente Prima Serata e Atlantide – Storie di uomini e di mondi.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata di mercoledì 20 aprile 2022:

Rai Uno: The Help ha raccolto 2.695.000 spettatori (13.8%).

Rai Due: The Good Doctor ha conquistato 1.019.000 spettatori (4.3%), The Resident 812.000 spettatori (3.9%)

Rai Tre: Chi l’ha visto? ha catturato l’attenzione di 1.995.000 spettatori (10.2%).

Canale 5: Coppa Italia 2021/2022 – Semifinali (Ritorno): Juventus-Fiorentina ha convinto 6.177.000 spettatori (26.4%).

Italia 1: Le Iene ha intrattenuto 1.309.000 spettatori (8.5%).

Rete 4: Controcorrente Prima Serata è stato visto da 791.000 spettatori (4.8%).

La7: Atlantide – Storie di uomini e di mondi ha incollato innanzi al teleschermo 466.000 spettatori (3.1%).

Tv8: Petra – Riti di morte ha raccolto 303.000 spettatori (1.3%).

Nove: Come una volta – Un amore da favola ha convinto 199.000 spettatori (0.9%).

Ascolti tv mercoledì 20 aprile 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato4.654.000 spettatori (19.1%).

Canale5: Striscina la Notizina ha interessato una media di 3.983.000 spettatori (17.2%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 2.844.000 spettatori (20.4%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.364.000 spettatori (24.4%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.387.000 spettatori (17.6%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.381.000 spettatori (19.5%).

Ascolti tv del pomeriggio di mercoledì 20 aprile 2022

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.037.000 spettatori (19.7%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.536.000 spettatori (15.7%) nella presentazione e 1.903.000 (17.3%) nella parte principale.

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 417.000 spettatori (4.2%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.535.000 spettatori (18%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.271.000 spettatori (17%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.726.000 spettatori (23.2%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.903.000 spettatori (18.4%).

Canale 5: Daytime Isola dei Famosi ha interessato 1.777.000 spettatori (18.1%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.471.000 spettatori (15.3%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.330.000 spettatori (13.4%) nella presentazione e 1.619.000 (14.7%) nella parte principale.

Ascolti tv della mattina di mercoledì 20 aprile 2022