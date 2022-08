Ascolti tv ieri: boom La dama velata, la richiesta alla Rai

By

Continua il successo de La dama velata. Seppur in replica la fiction con Miriam Leone e Lino Guanciale sta appassionando vecchi e nuovi fan. La seconda puntata – trasmessa su Rai Uno domenica 7 agosto – ha vinto la sfida degli ascolti tv. È stata seguita da 2.053.000 telespettatori con il 15.72% di share nella prima parte e 2.012.000 (17.67%) nella seconda.

Un vero e proprio trionfo che sta spingendo il pubblico a chiedere a gran voce sui social network una seconda stagione de La dama velata che fino ad oggi non è mai stata realizzata. Al contrario di altre serie la Rai ha deciso di non andare avanti con le vicende della Contessa Clara e del Conte Guido. Ad oggi i motivi di tale scelta non sono mai stati resi noti: c’entrano forse i vari impegni di Miriam Leone e Lino Guanciale?

I due attori sono decisamente sulla cresta dell’onda e negli ultimi sei anni le loro carriere hanno spiccato il volo. L’ex Miss Italia, dopo aver detto addio alla conduzione, si è imposta soprattutto al cinema. Guanciale, invece, è ormai diventato una garanzia per la lunga serialità italiana. I dati di questa estate spingeranno chi di dovere a “riaprire il caso” de La dama velata?

Ascolti tv domenica 7 agosto 2022: dati prime time

Rai Uno – La dama velata ha avuto l’attenzione di 2.053.000 telespettatori con il 15.72% di share nella prima parte e 2.012.000 (17.67%) nella seconda

Canale 5 – Contra, La parte avversa ha raccolto 1.159.000 spettatori (9.23%).

Rai Due – NCIS ha raggiunto col primo episodio 947.000 (7.05%) mentre col secondo 842.000 (6.55%)

Italia Uno – Monza – Frosinone ha appassionato 774.000 telespettatori col 6.08% di share

Rai Tre – Kilimangiaro ha coinvolto 674.000 persone (5.5%)

Rete 4 – Sharm el Sheik è piaciuto a 650.000 spettatori (5.28%)

La 7 – Miss Marple ha intrattenuto 400.000 spettatori (3.25%)

Ascolti tv domenica 7 agosto 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: Techetechetè ha avuto 2.705.000 spettatori (20.20%)

Canale 5: Paperissima Sprint Estate ha interessato una media di 1.809.000 spettatori (13.53%)

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.063.000 spettatori (20.58%) nella prima parte e ne ha avuti 3.003.000 (26.21%) nella seconda

Canale 5: Avanti un altro ha registrato 1.253.000 spettatori (13.05%) e poi 1.538.000 (13.69%)

Ascolti tv della mattina di domenica 7 luglio 2022

Rai Uno: A sua immagine ha coinvolto 1.102.000 spettatori (17.49%)

Rai Uno: Santa Messa è stata seguita da 1.231.000 spettatori (20.20%) mentre l’Angelus da 1.528.000 (19.98%)

Rai Uno: Linea Verde Estate ha interessato 2.436.000 spettatori (22.78%)

Canale 5: Melaverde ha avuto 725.000 (12.5%) e poi 988.000 (15.30%)

Canale 5: Tg 5 ha convinto 2.424.000 persone (20.92%)

Ascolti tv del pomeriggio di domenica 7 agosto 2022