Ascolti tv ieri: Blanca vs. GF Vip, il nuovo Pomeriggio 5 senza d’Urso

Gli ascolti tv di lunedì 20 dicembre 2021 hanno segnato una battuta d’arresto per il Grande Fratello Vip 6: se nei precedenti lunedì ha segnato per due volte il record stagionale, ieri è calato. Lunedì scorso il reality di Signorini ha sfiorato i 3.700.000 spettatori e ha registrato il 23.5% di share. Dati che hanno fatto brillare gli occhi a Mediaset e a tutta la squadra del GF Vip, ma ieri sera il reality è calato, tornando nei dintorni della media stagionale. Buonissimo risultato invece per la penultima puntata di Blanca.

C’è anche un altro dato che oggi susciterà molta curiosità, ovvero la prima puntata di Pomeriggio 5 senza Barbara d’Urso. Complice anche l’assenza di Matano su Rai Uno, Simona Branchetti ha raggiunto 1.800.000 spettatori ma in termini di share non ha staccato gli ascolti della d’Urso, che una settimana fa per esempio è arrivata al 14%. Di seguito innanzitutto gli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata:

Rai Uno – Blanca: 5.512.000 spettatori e il 26% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip: 3.017.000 spettatori e il 20.3% di share;

Rai Due – Alla ricerca di Dory: 677.000 spettatori e il 3% di share;

Italia 1 – Die Hard – Un buon giorno per morire: 1.016.000 spettatori e il 4.6% di share;

Rai Tre – Report: 1.586.000 spettatori e il 7.2% di share;

Rete 4 – Quarta Repubblica: 869.000 spettatori e il 5.1% di share;

La7 – Grey’s Anatomy 17: 308.000 spettatori e l’1.4% di share;

TV8 – Indiana Jones e il tempio maledetto: 272.000 spettatori e l’1.3% di share;

Nove – Little Big Italy: 252.000 spettatori e l’1.4% di share.

Ascolti tv lunedì 20 dicembre 2021: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.524.000 spettatori e il 21.4% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.846.000 spettatori e il 17.4% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 2.039.000 spettatori e il % di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: spettatori e il 16.3% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.689.000 spettatori e il 15.2% di share;

Rai Uno – Tg1 Auguri di Mattarella: 1.266.000 spettatori e il 10.4% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque News: 1.802.000 spettatori e il 13.8% di share nella prima parte; 1.848.000 spettatori e il 13% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 4.543.000 spettatori e il 24% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.130.000 spettatori e il 16.3% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.220.000 spettatori e il 21.7% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.599.000 spettatori e il 6.7% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.059.000 spettatori e il 16.8% di share.

