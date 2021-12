Ascolti tv ieri: Blanca e GF Vip volano, Il Collegio sprofonda, tutti i dati

Gli ascolti tv di lunedì 13 dicembre 2021 non assegnano una vittoria schiacciante a una rete in particolare. O meglio, se i numeri assegnano la vittoria a Blanca, ancora una volta, non si può di certo parlare di sconfitta per il GF Vip 6. Il reality show infatti è cresciuto ancor di più nella serata del lunedì sera e fa fatto un nuovo record stagionale, sebbene il venerdì faccia più fatica è chiaro che ormai il pubblico si sia appassionato alle storie. Sia che le giudichino vere sia che le giudichino finte. Ieri sera Signorini ha superato i tre milioni e mezzo di spettatori ed è un bel risultato, considerando i dati della stagione. Di seguito tutti gli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata:

Rai Uno – Blanca: 5.431.000 spettatori e il 24.9% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip 6: 3.694.000 spettatori e il 23.5% di share;

Rai Due – Il Collegio: 674.000 spettatori e il 3.2% di share;

Italia 1 – Live! Corsa contro il Tempo: 974.000 spettatori e il 4.3% di share;

Rai Tre – Report: 1.818.000 spettatori e l’8% di share;

Rete 4 – Quarta Repubblica: 754.000 spettatori e il 4.2% di share;

La7 – Grey’s Anatomy: 323.000 spettatori e l’1.5% di share;

TV8 – I Predatori dell’Arca Perduta: 316.000 spettatori e l’1.4% di share;

Nove – Little Big Italy: 340.000 spettatori e l’1.5% di share.

Ascolti tv lunedì 13 dicembre 2021: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.754.000 spettatori e il 23.1% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.200.000 spettatori e il 20.1% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.922.000 spettatori e il 15.2% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 2.000.000 spettatori e il 18.2% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.864.000 spettatori e il 16.3% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.288.000 spettatori e il 17.3% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.656.000 spettatori e il 13.8% di share nella prima parte; 1.935.000 spettatori e il 14.1% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 4.656.000 spettatori e il 23.8% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.200.000 spettatori e il 16.9% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.033.000 spettatori e il 20.7% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.639.000 spettatori e il 6.8% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.058.000 spettatori e il 16.6% di share.

Ascolti della mattina di lunedì 13 dicembre 2021

Rai Uno – Uno Mattina: 989.000 spettatori e il 18.1% di share;

Rai Uno – Storie Italiane: 872.000 spettatori e il 17.1% di share nella prima parte; 930.000 spettatori e il 15.8% di share nella seconda parte;

Canale 5 – Mattino Cinque: 1.059.000 spettatori e il 19.5% di share nella prima parte; 953.000 spettatori e il 18.6% di share nella seconda parte;

Rai Uno – È Sempre Mezzogiorno: 1.804.000 spettatori e il 16.9% di share;

Canale 5 – Forum: 1.342.000 spettatori e il 16.7% di share;

Rai Due – I Fatti Vostri: 574.000 spettatori e l’8.7% di share nella prima parte; 860.000 spettatori e l’8.4 % di share nella seconda parte.

Grande Fratello Vip 6, nuovo record stagionale

Mediaset ha celebrato il nuovo record stagionale della sesta edizione del GF Vip e fornito ulteriori dettagli sugli ascolti. Questo il comunicato: