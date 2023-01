Black Out – Vite sospese (Rai Uno) convince e conquista agevolmente la prima serata, mantenendo pressappoco il pubblico della puntata d’esordio: 3.96 milioni di utenti e 21.7% di share (ieri 4.1 milioni di spettatori e 21%). Molto male Storia Di Una Ladra di Libri (Canale Cinque), in grado di coinvolgere soltanto 1.29 milioni di spettatori (8%). Boomerissima (Rai Due) in calo, non di poco, rispetto a sette giorni fa: 6.9% di share e 1.14 milioni di utenti (martedì scorso 1.46 milioni e l’8.5%). Le Iene (Italia Uno) senza Teo Mammucari ha registrato 1.24 milioni di spettatori e un buon 9.2%.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 24 gennaio 2023:

Rai Uno – Black Out – Vite sospese ha appassionato 3.962.000 spettatori (21.7%);

Canale Cinque – Storia Di Una Ladra di Libri ha avuto 1.291.000 spettatori (8%);

Rai Due – Boomerissima ha coinvolto 1.143.000 spettatori (6.9%);

Italia Uno – Le Iene ha avuto un ascolto medio di 1.246.000 spettatori (9.2%);

Rai Tre – #Cartabianca ha convinto 893.000 persone (5.3%);

Rete Quattro – Fuori dal coro ha raggiunto 928.000 spettatori (6.4%);

La7 – DiMartedì ha interessato 1.065.000 spettatori (6.2%);

TV8 – Sei Regali per Natale ha fatto compagnia a 365.000 spettatori (1.9%);

Nove – Parker ha catturato 498.000 spettatori (2.8%);

Real Time – Primo Appuntamento ha raggiunto 397.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv martedì 24 gennaio 2023: preserale e access prime time

I Soliti Ignori di nuovo oltre la soglia dei 5 milioni di utenti, Striscia la Notizia in forte calo. Avanti un Altro sempre dietro a L’Eredità.

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 5.128.000 spettatori (23.5%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.649.000 spettatori (16.7%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.601.000 spettatori (23.3%) nella prima parte mentre nella seconda 4.853.000 (26.4%);

Canale 5: Avanti un altro ha registrato 2.632.000 spettatori (17.6%) nella prima parte e ne ha avuti 3.670.000 (20.6%) nella seconda;

Rete Quattro: Stasera Italia ha avuto 967.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 896.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.398.000 spettatori (6.5%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.662.000 spettatori (7.6%);

LA7: Otto e Mezzo ha interessato 1.643.000 spettatori (7.5%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 272.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv martedì 24 gennaio 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.887.000 spettatori (17.2%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.942.000 spettatori (20.4%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.756.000 spettatori (23%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 618.000 spettatori (6.4%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.345.000 spettatori (17.5%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.666.000 spettatori (20.6%);

Canale Cinque: Uomini e Donne ha coinvolto 2.736.000 spettatori (25.1%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 1.841.000 spettatori (19.4%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.600.000 spettatori (16.8%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.395.000 spettatori (13.9%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.729.000 spettatori (14.3%).

Ascolti tv della mattina di martedì 24 gennaio 2023