Ascolti tv ieri: bene Canale5, giù Rai1, Battiti crolla, Nek recupera. I dati

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 12 luglio 2022

Come un gatto in tangenziale, film proposto da Canale Cinque, si aggiudica la prima serata con 2.3 milioni di utenti e uno share pari a 15.9%. Male Rai Uno con Danny Collins – La Canzone della Vita, che ha intercettato poco meno di 1.3 milioni di spettatori (8.6%). Su Italia Uno in calo Battiti Live che rispetto agli 1.5 milioni di utenti della scorsa settimana (12.3%) passa a 1.278.000 spettatori (9.6%). Cresce invece Nek su Rai Due. Dalla strada al palco fa registrare i medesimi dati dell’evento della seconda rete Mediaset: 1.273.000 utenti (9.9%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 12 luglio 20221:

Rai Uno – Danny Collins – La Canzone della Vita ha raccolto 1.279.000 spettatori e il 8.6% di share.

Canale 5 – Come un Gatto in Tangenziale ha interessato 2.292.000 spettatori (15.9%).

Rai Due – Dalla strada al palco ha coinvolto 1.273.000 spettatori (9.9%).

Italia 1 – Radio Norba Cornetto Battiti Live ha avuto l’attenzione di 1.278.000 spettatori (9.6%).

Rai Tre – Filorosso ha convinto 710.000 spettatori (5.3%).

Rete 4 – Harry Wild – La Signora del Delitto ha raggiunto 605.000 spettatori (4.1%).

La7 – In Onda Prima Serata ha registrato 782.000 spettatori (5.1%).

TV8 – Sahara ha fatto segnare 366.000 spettatori (2.6%).

Nove – Presa mortale ha raccolto 360.000 spettatori (2.4%).

Ascolti tv martedì 12 luglio 2022: preserale e access prime time

Rai Uno – è stato seguito da 2.648.000 spettatori (16.4%).

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.459.000 spettatori (15.2%).

Rai Uno: Reazione a catena – L’Intesa Vincente ha raccolto 2.391.000 spettatori (24.9%) mentre Reazione a catena ha avuto l’attenzione di 3.273.000 utenti (27.8%).

Canale 5: Avanti il Primo ha avuto 1.014.000 spettatori (11.3%) mentre Avanti un Altro ha interessato 1.660.000 spettatori (14.6%).

Ascolti tv martedì 12 luglio 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 1.320.000 spettatori (13.1%) nel primo episodio e 1.360.000 spettatori (15.8%), nel secondo episodio.

Rai Uno: Linea Verde Sentieri ha raccolto 964.000 utenti (11.9%).

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.519.000 spettatori (19.3%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.067.000 spettatori (18.5%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 1.943.000 spettatori (19%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.462.000 spettatori (16.5%).

Canale 5: Terra amara ha avuto un ascolto medio di 1.505.000 spettatori (18.6%).

Canale 5: Inga Lindstrom L’Amore è per Sempre ha fatto compagnia a 919.000 spettatori (11.6%).

Ascolti della mattina di martedì 12 luglio 2022