Ascolti tv ieri: Ricatto d’amore domina, ok Battiti e Nek, Sono tornato stenta

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 5 luglio 2022

Rai Uno vince di nuovo la prima serata: il film Ricatto d’amore ha incollato al teleschermo quasi 2.4 milioni di spettatori raggiungendo il 16% di share. Staccatissimo su Canale Cinque Sono Tornato, che ha coinvolto 1.5 milioni di utenti (9.8%). Buona partenza per Battiti Live, come al solito messo in onda su Italia Uno: la rassegna musicale estiva ha convinto più di 1.5 milioni di persone (12.3%). Cresce rispetto alla prima puntata Dalla strada al palco, programma di Rai Due che vede protagonista Nek: la scorsa settimana lo show ha interessato 1.045.000 utenti, ieri ne ha coinvolti 1.155.000 (8.7%)

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 5 luglio 20221:

Rai Uno – Ricatto d’amore ha raccolto 2.371.000 spettatori e il 16% di share.

Canale 5 – Sono tornato ha interessato 1.485.000 spettatori (9.8%).

Rai Due – Dalla strada al palco ha coinvolto 1.155.000 spettatori (8.7%).

Italia 1 – Radio Norba Cornetto Battiti Live ha avuto l’attenzione di 1.521.000 spettatori (12.3%).

Rai Tre – Filorosso ha convinto 782.000 spettatori (5.7%).

Rete 4 – Dynasties L’avventura della vita – Suricati ha raggiunto 412.000 spettatori (2.8%).

La7 – In Onda Prima Serata ha registrato 552.000 spettatori (3.6%).

TV8 – Snitch – L’infiltrato ha fatto segnare 348.000 spettatori (2.2%).

Nove – Outlander – L’ultimo vichingo ha raccolto 289.000 spettatori (2%).

Ascolti tv martedì 5 luglio 2022: preserale e access prime time

Techetechete’ fa il botto, intercettando 3.4 milioni di utenti grazie alla puntata dedicata a Raffaella Carrà.

Rai Uno – è stato seguito da 3.393.000 spettatori (21.5%).

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.246.000 spettatori (14.3%).

Rai Uno: Reazione a catena – L’Intesa Vincente ha raccolto 2.417.000 spettatori (24.6%) mentre Reazione a catena ha avuto l’attenzione di 3.442.000 utenti (28.4%).

Canale 5: Avanti il Primo ha avuto 792.000 spettatori (9.3%) mentre Avanti un Altro ha interessato 1.568.000 spettatori (15%).

Canale 5: La presentazione dei palinsesti Mediaset 2022 ha raccolto 1.745.000 spettatori (13.9%).

Ascolti tv martedì 5 luglio 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 1.293.000 spettatori (12.3%) nel primo episodio e 1.294.000 spettatori (14.7%), nel secondo episodio.

Rai Uno: Sei sorelle ha raccolto 858.000 utenti (10.6%).

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.355.000 spettatori (16.2%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.023.000 spettatori (18%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 1.782.000 spettatori (17.8%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.364.000 spettatori (15.8%).

Canale 5: Terra amara ha avuto un ascolto medio di 1.200.000 spettatori (14.7%).

Ascolti della mattina di martedì 5 luglio 2022